ناقد فني: المسرح لا يوفر إيرادات تعوض الإنفاق.. بحاجة للمزيد من الرعاية

كشف الناقد الفني عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، عن أزمة المسرح الفني في مصر، مشددًا على أن واحدة من أزمات وصعوبات وتحديات المسرح أنه أصبح لا يغطي تكاليفه بشكل كبير.

أزمة المسرح الفني في مصر

وأضاف أنه المسرح لا يوفر إيرادات تعوض ما ينفق عليه حتى وإن كانت المسرحية عليها إقبال جماهيري، موضحًا أنه من النادر تواجد مسرحية قادرة على تغطية تكاليف المسرحية من ناحية تكاليف الإنتاج وأجور الممثلين وإيجار المسرح، منوهًا بأن المسرح في مصر بحاجة إلى المزيد من الرعاية والدعم من اجل النهوض به.

علق الناقد السينمائي عصام زكريا، على مشاركة فيلم مصري في مهرجان دولي، مشددًا على أن مشاركة أي فيلم مصري في المهرجانات السينمائية الدولية يكون له بعد وحضور سياسي وكذلك يكون له جانب اقتصادي، وذلك ترغب الأفلام في المشاركة بهذه المهرجانات.

وأوضح أن السينما عبارة عن صناعة يعمل بها الكثيرون، مشيرًا إلى أن الفيلم الواحد يمكن أن يحقق إعلانات كثيرة ويوفر عشرات الملايين التي يمكن إنفاقها على الكليبات للدعاية للبلد ومنشآتها، وجاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة "صدى البلد".

وشدد الناقد الفني، على أن تطوير صناعة السينما يكون له عوائد كبيرة تعود إلى الدولة والمواطن، ولذلك لا بد من الاهتمام بها، موضحًا أنه لابد الاهتمام بصناعة السينما بعض الشئ لما تعود به من عوائد إلى الدولة والمواطن المصري.

وتابع: "مصر مفيهاش أزمة مبدعين وكل يوم يتم الكشف وظهور مواهب جديدة وممتازة وممكن يطلع منها شغل جيد وتقدم أفكار جديدة"، متوقعًا أن يكون هناك أشكال جديدة من الأفلام تغير شكل السينما المصرية.