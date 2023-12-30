منح أول مُعيد جامعي من أبناء دور الرعاية درجة الماجستير في التربية الرياضية

منحت كلية التربية الرياضية للبنين بجامعة الزقازيق، عبد الله شكري موسي محمد، المُعيد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات المائية بالكلية، درجة الماجستير في رسالته والتي كانت بعنوان " تأثير برنامج بإستخدام النمذجة المعززة بتقنية الهولوجرام على تحسين أداء سباحة الزحف على البطن للبراعم".

ومن جهته، قدم عبد الحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، والعاملون بالمديرية؛ التهنئة للدكتور عبدالله شكري موسي لحصوله على درجة الماجستير من كلية تربية رياضية جامعة الزقازيق.

وقد تم اليوم السبت، مناقشة رسالة الماجيستير لأحد النماذج المشرفة لأبناء دور الرعاية في محافظة الشرقية، هو عبد الله شكري موسي محمد، المُعيد بكلية التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق، وهو أول مُعيد جامعي في مصر من أبناء الرعاية كريم النسب من أبناء دار المدينة المنورة بالعاشر من رمضان.

وشهدت القاعة حضور كبير من طلبة الجامعة، وأخوة عبد الله من الشباب من أبناء دار رعاية الأيتام، متخذين من عبد الله مثًلا وقدوة يحتذي بها.

وحضر المناقشة ممثلًا عن مؤسسات التضامن الاجتماعي بالشرقية كل من: محمد راتب مسؤول مؤسسات الرعاية ورئيس فريق التدخل السريع المحلي بالشرقية، والدكتورة فاتن فتحي أحمد

مسؤولة الطفولة وعضو فريق التدخل السريع المحلي، وسيد عثمان مدير دار المدينة المنورة بالعاشر من رمضان.

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