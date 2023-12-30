الأونروا تكشف عن معوقات وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أنه مع القيود الصارمة المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية من سلطات الاحتلال الإسرائيلية، تواجه العملية الإنسانية العديد من التحديات، التي تتمثل في القصف والغارات الجوية والقتال المستمر، فضلًا عن تقييد سبل الوصول داخل القطاع، وخاصة إلى الشمال، بما في ذلك عبور حواجز الجيش الإسرائيلي على الخطوط الأمامية.



وأضاف البيان: حالة من اليأس بين المجتمعات التي تأتي إلى مستودعات الأونروا، لأخذ الإمدادات أو التي تقطع طريق شاحنات المساعدات لتلتقط الطعام وتتناوله على الفور.

وأكمل البيان: هناك انهيار في القانون والنظام، ما يجعل من الصعب على الأونروا تأمين القوافل، فضلًا عن تأخيرات طويلة عند معبري رفح وكرم أبو سالم.



وأشار البيان إلى أن الحوادث الأمنية الكبيرة، بما في ذلك بالقرب من كرم أبو سالم، يجعل المنطقة تعد غير آمنة.

وقالت الوكالة إن عمليات نقل السجناء والمصابين غير المعلنة وغير المنسقة من إسرائيل، أدت إلى توقف العمليات على معبر كرم أبو سالم (لساعات).



واختتم البيان: هناك انقطاعات منتظمة في الاتصالات السلكية واللا سلكية، بما في ذلك الإنترنت والهاتف المحمول. ومنذ بدء الحرب، سجلنا سبعة انقطاعات، بعضها وصل إلى 72 ساعة، ما أثر أيضًا في تسليم المساعدات.