ناقد فني: صناعة السينما لها عوائد كبيرة تعود على الدولة والمواطن

علق عصام زكريا، ناقد فني، ورئيس مهرجان الإسماعلية الدولي للأفلام التسجيلية، على مشاركة فيلم مصري في مهرجان دولي، مشددًا على أن مشاركة أي فيلم مصري في المهرجانات السينمائية الدولية يكون له بعد وحضور سياسي وكذلك يكون له جانب اقتصادي، وذلك ترغب الأفلام في المشاركة بهذه المهرجانات.

ناقد فني عن الأفلام المصرية

وأوضح أن السينما عبارة عن صناعة يعمل بها الكثيرون، مشيرًا إلى أن الفيلم الواحد يمكن أن يحقق إعلانات كثيرة ويوفر عشرات الملايين التي يمكن إنفاقها على الكليبات للدعاية للبلد ومنشآتها، وجاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة "صدى البلد".

وشدد ناقد فني، على أن تطوير صناعة السينما يكون له عوائد كبيرة تعود إلى الدولة والمواطن، ولذلك لا بد من الاهتمام بها، موضحًا أنه لابد الاهتمام بصناعة السينما بعض الشئ لما تعود به من عوائد إلى الدولة والمواطن المصري، متابعًا: “فيلم واحد يتصور في مصر ويوصل للعالمية ويعملنا دعاية سياحين بالملايين”.

وتابع: "مصر مفيهاش أزمة مبدعين وكل يوم يتم الكشف وظهور مواهب جديدة وممتازة وممكن يطلع منها شغل جيد وتقدم أفكار جديدة"، متوقعًا أن يكون هناك أشكال جديدة من الأفلام تغير شكل السينما المصرية.