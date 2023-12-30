رئيس الوزراء العراقي: ماضون في تعديل الموازنة لفصل ملف رواتب إقليم كردستان عن التعقيدات

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مضي الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة من أجل فصل ملف الرواتب عن أية تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.



وأشار السوداني خلال استقباله ممثلين عن مدرسي ومعلمي الإقليم، حسبما نقلت قناة "الإخبارية" العراقية اليوم السبت إلى استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي الإقليم.

وأوضح أن الحكومة ليست بالضد من أي حراك للمطالبة بتأمين رواتب المدرسين في الإقليم وضمان استمرارها واستقرارها وأنها تدعو على رأس مساعيها أهمية الحفاظ على حقوق أبناء الشعب العراقي في جميع محافظات البلاد وبشكل متساو.