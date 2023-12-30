الشباب: برنامج «نتشـارك للمبادرات المجتمعية» يصل 8 مراكز شباب بدمياط

في إطار برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية ، واصلت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني [ الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب ] وبالتعاون مع منظمة اليونيسف ، تنفيذ فعاليات برنامج « نتشـارك » في نسخته الثانية لتنفيذ المبادرات المجتمعية بمحافظة دمياط ، داخل 8 مراكز شباب وهم ( السرو ؛البراشية ،

مدينة دمياط ؛ ابو جريدة ؛ دمياط الجديدة ؛ مدينة ابوغالب ، كفرالمياسرة ؛ كفرسعد ) ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

ويستهدف البرنامج تنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على توليد و صنع مبادرات مجتمعية وتنفيذها بأماكن تواجدهم رافعين شعار انطلقوا في رحلة التغيير والابتكار مع" نتشارك "، وإعداد كوادر فاعلة بمشاركة الفئات في المراحل العمرية المستهدفة من 13 - 17 عام (الطلائع) ، 18 - 19 عام (الشباب) على أن يكون 30 من المستفيدين من الجنسيات الأخرى المقيمين في مصر .

وتأتي استراتيجيه البرنامج نحو تنفيذ 300 مبادرة مجتمعية منبثقة من المبادرات التالية " تمكين الفتيات ؛ التوافق المجتمعي ، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة المجتمعية ، دعم الوافدين ، ما بعد Cop27 " ، الطاقة المتجددة ، المشروعات الخضراء ، البيئة ، الصحة "

ويقوم بتنفيذ البرنامج في المحافظة ، مدربين ومنسقين ( إداري ، فني ،اعلامي ) وهم : " إيمان سالم ، أمنية العرباني ، مفاز موسي، ريهام سليمان ، محمد منصور ، نورهان البدري ، فاطمة الجابري ، عبدالحليم البجلاتي ، المنسق الإعلامي ، لوسندا محمد سليم " .

ومن المقرر تنفيذ فعاليات البرنامج داخل 15 محافظة هي ( شمال سيناء ؛ جنوب سيناء ؛ أسوان ؛ أسيوط ؛ القاهرة ؛ الاسكندرية ؛ الوادي الجديد ؛ سوهاج ؛ قنا ؛ مطروح ؛ كفر الشيخ ؛ دمياط ؛ الجيزة ؛ القليوبية ؛ البحر الأحمر ) .