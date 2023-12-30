الورشة التدريبية الرابعة ضمن برنامج البرلمانات بمركز شباب عرب بخواج بطهطا

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج الورشة التدريبية الرابعة ضمن برنامج البرلمانات نتشارك للمرحلة العمرية من ١٨ سنة إلى ٢٤سنة بمركز شباب عرب بخواج التابع لادارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوھاج بمشاركة 25 شاب وفتاة من أعضاء المركز بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .

وحضر فعاليات الورشة يسري كفافي وكيل المديرية للشباب الذي أكد على أنها مبادرات تخدم المجتمع بكل ميوله وأطيافه ودار حوار ومناقشات مع الشباب المشارك وكيفية الإستفادة من هذه البرامج برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإيمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني وراندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب.

وشارك في فعاليات الورشة التدريبية علاء إبراهيم استشاري البرنامج من قبل وزارة الشباب والرياضة وأحمد رشاد المنسق الفني للبرنامج.

ويهدف برنامج البرلمانات نتشارك إلى تنمية المهارات لدى النشء والشباب واقتراح مبادرات مجتمعية تخدم المجتمع من حولهم وبث روح المشاركة بين كافة اطراف المجتمع يعقبها تنفيذ مبادرات مجتمعية وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف في نسخته الثانية من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بسوهاج.