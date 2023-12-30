"القومي للمرأة": بفضل جهود الدولة نقلة نوعية لسيدات مصر

كشفت سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، عن جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة، مشددة على أنه منذ عام 2017 الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي عاماً للمرأة المصرية بالإضافة إلى انطلاق الاستراتيجية الوطنية 2030 بمحاورها الأربعة ومنها التمكين الاقتصادي، شهدت مسيرة المرأة المصرية نقلة نوعية كبيرة بفضل جهود الدولة في دعم قضاياها.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضحت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، مع الإعلامية منى عبدالغني، المُذاع عبر شاشة "سي بي سي"، اليوم السبت، أن محور التمكين الاقتصادي بالاستراتيجية الوطنية 2030 تضمن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في خطط الحكومة بتكليف من الرئيس السيسي، مضيفة أن هناك خطط وضعتها الحكومة لتمكين المرأة اقتصادياً بشكل حقيقي وتمت ترجمته في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكد أن المجلس القومي للمرأة في إطار بروتوكولات التعاون مع البنك المركزي والبنوك المصرية، يسعى لتوفير تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تتناسب وحجم هذه المشروعات، وهو ما يحقق نقلة نوعية على مستوى السيدات البسيطة لتصبح منتجة بدلاً من أن تكون مستهلكة فقط.