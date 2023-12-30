إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بنجع سالم في نجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ ازالة فورية بنجع سالم التابع للغربى بالسلامية بناء مخالف للقانون بزمام قروى السلامية، وبحضور منال همام رئيس مجلس قروى السلامية وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف .

وأكد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أنه تم تنفيذ حالة ازالة فورية بقرية نجع سالم التابع للغربى بالسلامية ، بناء سور بالطوب الابيض ومونة الاسمنت على مساحة قيراط ونصف وارتفاع نصف متر تقريبا التابع لزمام الوحدة المحلية لقرية السلامية، وتمت الازالة حتى سطح الارض وتم التنبية على المواطن المخالف برفع مخلفات الهدم واعادة زراعة الارض مره اخرى، مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.