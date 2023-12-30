في زيارة مفاجئة.. وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة ممفيس للأدوية

قام الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بزيارة مفاجئة لشركة ممفيس للأدوية ،التابعة للشركة القابضة للأدوية للوقوف على تنفيذ خطة تطوير مصانع الشركة ومتابعة تشغيل ماتم تنفذه منها خاصة المنطقة العقيمة الذى تم افتتاحها مؤخرا بالاضافة الى اعمال رفع الكفاءة لعدد من خطوط الانتاج ومنطقة الخدمات والمخازن وغيرها ، وذلك فى اطار متطلبات ممارسة التصنيع الجيد و التوافق مع اشتراطات هيئة الدواء.

يأتي ذلك فى اطار خطة تحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا و الاهتمام بصناعة الدواء والسعى لإمتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى هذا القطاع الحيوي وتوطينها وزيادة معدلات الانتاج والوفاء باحتياجات السوق المحليه و متطلبات التصدير واستمراراً للجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة والوقوف على مراحل تنفيذ مشروعات التطوير ومدى الالتزام بخطة التدريب فى كل شركة وتأثير ذلك على أداء العاملين ونتائج الاعمال .

تفقد الدكتور عصمت المصانع ووحدات الانتاج المختلفة ومنها مصانع الأشربة والأقراص والكبسولات والمراهم والكريمات والامبول ومصنع المستحضرات البيطرية الصلبة وغيرها وكذلك خطوط الانتاج العاملة على منتجات لصالح بعض الشركات الألمانية والأمريكية والسويسرية، شملت الجولة مشروع التطوير الذى يضم رفع كفاءة المناطق الإنتاجية وإنشاء خطوط انتاج جديدة ومعامل الأبحاث والرقابة وتأكيد الجودة والمخازن وكذلك مشروعات تطوير البنية التحتية من محطات مياه وانظمة صرف وإطفاء وغيرها بتكلفة 120 مليون جنيه ، واستمع من مسئولى الانتاج إلى شرح تفصيلي حول خطط التشغيل والصيانة وتوفير قطع الغيار والمواد الخام والمشروعات الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والموقف المالى وتمويل شراء مستلزمات الانتاج والمخزون والتصنيع للغير وشملت الجولة حوارات مع العاملين حول خطة التدريب وإعادة التأهيل وكيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم فى مجال الصناعة ، و تطبيق السياسات الجديده الخاصه بتوفير مستلزمات الصناعة و طرق التصنيع و كيفية التسويق و التوزيع للإستحواز على نسبه فى سوق الدواء المحلى و الخارجي تتناسب مع حجم الأصول و عراقة الشركة.

قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة لديها اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية وهناك حرص على اتخاذ مايلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية بالاضافة الى التمويل اللازم نظراً للأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع والذى يتميز بفرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين ،مشيرا أن مثل هذه الزيارات الغير مخططة تستهدف الوقوف على الواقع الفعلى للشركات والحالة الفنية للمصانع وخطة الإدارة والاستماع للعاملين وتحفيزهم ،و أن الفتره الماضيه شهدت مناقشات و مباحثات عديده مع جميع الأطراف المعنيه بصناعة الدواء بما فى ذلك مستثمرين و شركات تصنيع على المستوى المحلى و الخارجى للنهوض بالصناعةو الإستفاده من الأصول المملوكة للشركات.

اكد الدكتور محمود عصمت ان العمل مستمر فى الشركات التابعة وان هناك متابعة متواصلة من قبل فريق عمل تم تشكيلة بالوزارة بالاشتراطات المطلوبة والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواء مشيرا الى ضرورة المتابعة المستمرة لما قامت به الشركات من إجراءات للتنفيذ في ضوء خطة التطوير، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة داخل كل شركة وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة استمرارية الإنتاج لضمان توفر المنتج في السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، والتأكد من جاهزية الشركات واستعدادها للجان التفتيش والاعتماد الدولي. وضرورة الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص ،موضحا ان الخريطة الإستثماريه التى تم إعدادها و ما تشمله من خطة عمل و تشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحليه و الأجنبية تهدف الى تحديث المنتج و توطين التكنولوجيا.