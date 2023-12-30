كيف أدت الخلافات الشخصية إلى الإعدام بحق مُدان في السعودية؟ تفاصيل

كانت الخلافات الشخصية المُحتدمة، كلمة السر وراء حكم الإعدام الذي نُفذ بحق مُدان بإزهاق روح مواطن سعودي، بعدما انهال عليه بالضرب، ليلفظ أنفاسه الأخيرة، ليأتي تنفيذ الحكم بمثابة القصاص العادل عما اقترفته يداه.

حول ذلك، أفادت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، بأنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة جازان، بعد ثبوت إدانته بقتل مواطن سعودي، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وعقبت الوزارة في بيانها: "أقدم حسن بن بكري بن محمد سهلي، سعودي الجنسية، على قتل، بكري بن أبو فراج بن محمد سهلي، سعودي الجنسية، وذلك بضربه عدة ضربات، مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما".

ليردف بيان وزارة الداخلية السعودية: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه".

مُختتمةً: " تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني، حسن بن بكري بن محمد سهلي، سعودي الجنسية، السبت 17/ 6/ 1445هجرية، الموافق 30/ 12/ 2023 ميلادية، بمنطقة جازان".