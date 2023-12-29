حبس 5 أشخاص متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بجنوب سيناء والغربية

أمرت النيابة العامة بحبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية بجنوب سيناء والغربية.

وكان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية تمكن بالاشتراك مع مديرية أمن جنوب سيناء، من ضبط 3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمين بمحافظة شرم الشيخ).. وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية").

وفى مديرية أمن الغربية ضبط (حداد) بدائرة مركز شرطة كفر الزيات.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية")، وضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية").

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 5 أشخاص في حملات مواجهة جرائم الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي شن قطاع الأمن العام .

أسفرت الحملات جهودها عن ضبط (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمين بمحافظة شرم الشيخ)، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية")

كما ضبط (حداد) بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية").

ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية".

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.