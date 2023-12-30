القبض على عاطل بتهمة تعريض حياة أطفاله للخطر

ضبطت أجهزة الأمن في الجيزة، اليوم السبت، عاطلا بتهمة تعريض حياة أطفاله الـ3 إلى الخطر، إذ كان يقيدهم بالحبال في منطقة أوسيم.

وانطلقت مأمورية أمنية إلى مسكن المتهم وألقت القبض عليه، عقب بلاغ ورد من زوجته، بأنه يعتدي على أطفالهما الـ3 "زياد"، و"إبراهيم"، و"أمير"، أصغرهم 7 سنوات، بطريقة وحشية، مشيرةً إلى أن الأب كان يقيدهم بالحبال وينهال عليهم بالضرب ويحرق أجسادهم بالنار.

وبعرض الأطفال الـ3، المجني عليهم، على أحد المستشفيات، لإعداد تقرير طبي بشأن الإصابات التي لحقت بهم، تبين إصابة الأول بكدمات وسحجات بعموم الجسد، والثاني به حروق بالظهر والقدمين، أما الثالث انتشرت الحروق والكدمات بجسده.

واعترف المتهم، بأنه كان يسخن سكينًا على النار ليكوى جسم أطفاله، مؤكدًا أنه مدمن مخدرات ولا يدري بتصرفاته، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.