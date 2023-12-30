استاذ علاقات دولية: الرئيس السيسي أقام علاقات متوازنة وقوية مع جميع الدول

علق د. حامد فارس، استاذ العلاقات الدولية، على أبرز الزيارات الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن القيادة السياسية المصرية والرئيس السيسي منذ تولي الحكم في 2014 كان هناك حرص كبير على إقامة علاقات متوازنة وقوية وناجحة مع جميع دول العالم.

زيارات الرئيس السيسي الخارجية:

وأوضح أن الدولة المصرية ترتبط بروابط عميقة مع الدول العربية والأفريقية والقوى الكبرى، وكان هناك حرص كبير من القيادة السياسية على المشاركة في كافة المحافل بالإضافة إلى زيارات ثنائية كانت تصب في مصلحة مصر لوجود رئيس قوي والإرادة السياسية في إعادة علاقات مصر الخارجية وتوطينها بشكل أشاد به القوى الغربية.

وأضاف أن الدبلوماسية المصرية خلال السنوات الأخيرة حققت انطلاقات جديدة وواسعة وشركات استراتيجية حقيقة رسخت مصر قدمها في العالم وعظمت دورها على المستوى الإقليمي والدولي، مشددًا على أن مصر تمكنت من أن تكون قطب مهم في السياسية الخارجية الإقليمية والدولية وأنعكس على جعل سياسية مصر متزنة وحكيمة ورشيدة وتنويع وتوسيع الشركات مع الكثير من الدول.

ونوه بانه مع بداية هذا العام كان هناك زيارات مهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ إنه في يناير الماضي كان هناك زيارة إلى الهند وأرمينيا وأذربيجان وأثبتت أن الدولة المصرية قادرة على إحداث اختراق جديد في علاقات مصر الخارجية، منوهًابأن الرئيس السيسي شارك كضيف شرف رئيسي في احتفال الجمهورية الهندية الـ74 وانتقلت لإقامة علاقات جيدة مع أرمينيا.