السبت 30 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هاتريك قاعود يقود البنك الأهلي للفوز على المقاولون في الدوري

البنك الأهلي
البنك الأهلي

فاز البنك الأهلي على نظيره المقاولون العرب بثلاث أهداف مقابل هدف المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

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تشكيل البنك الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون في الدوري المصري

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تشكيل المقاولون العرب المتوقع أمام البنك الأهلي في الدوري

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المقاولون في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة البنك الأهلي



أحرز محمد سالم مهاجم المقاولون العرب هدف الذئاب الأول في اللقاء لصالح الذئاب في الدقيقة 18، بعد تمريرة من عبدالرحمن خالد لتصل إلى "سالم" ليسددها في مرمى الفريق الخصم.

قبل أن يقلب البنك الأهلي النتيجة في الشوط الثاني، ويحرز هدفين بعدما سجل محمود قاعود هدف التعادل في الدقيقة 58 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني بعد 4 دقائق.

لم يتنهي الأمر عند ذلك، بل سجل “قاعود” مجددا وأحرز الهدف الثالث قبل نهاية المباراة، ليسجل هاتريك في شباك الذئاب، وينتهي اللقاء لصالح البنك.

رفع البنك الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.

 

 

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