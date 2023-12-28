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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 11 لبطولة الدوري المقرر لها بعد غد السبت على ملعب السلام.

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خاض المقاولون مرانه اليوم تحت قيادة طلعت محرم المدير الفني الذي حرص على عقد جلسة مع اللاعبين تحدث فيها عن بعض الأمور الفنية كما أجرى تقسيمة قوية في نهاية المران.

وينتظم الفريق في معسكر مغلق غدا استعدادا للمباراة. وكان النادي تلقى خطابا من رابطة الأندية يفيد بنقل المباراة إلى ملعب السلام بدلا من ستاد القاهرة في الرابعة عصر السبت.

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