حصاد 2023| جرائم أسرية هزت الرأي العام على مدار السنة

لم تعد إراقة الدماء بمعزلٍ عن أبناء الدم الواحد والروابط الأسرية الوثيقة، فصارت مادة إعلامية متكررة شاهدة على مدى العنف الذي وصل إليه الكثيرون في وقتنا هذا، فأصبح الزوجان يستبيحان دماء بعضهما البعض دون أي تورع، وخلال العام الجاري الذي أوشك على الانتهاء، اهتز الرأي العام المصري بالعديد من قضايا الجرائم الأسرية، التي نستعرض أبرزها خلال السطور التالية.

كفر الشيخ.. زوجة تتخلص من زوجها وتشعل النيران في جثمانه

في فبراير الماضي، تخلصت زوجة من زوجها، ولم تكتف بذلك، بل أنها قامت بإشعال النيران في جثمانه، وهى الواقعة التي جذبت أنظار الرأي العام لفترةٍ طويلة.

بداية الواقعة حينما ورد إلى مدير أمن الشرقية، بلاغًا من مركز شرطة ديرب نجم بوجود جثة شاب في العقد الثالث من العمر داخل منزله وبه آثار كدمات وحريق بأنحاء متفرقة بالجسد، وتبين أن المجني عليه - سنة- بائع مشروبات ساخنة، ومُقيم بقرية المجفف بدائرة قسم شرطة ديرب نجم بالشرقية، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى صرحت بدفن جثة الضحية بعد تشريحها وقررت حبس المتهمة على ذمة التحقيق.

خلاف على امتلاك غرفتين يودي بحياة شخص على يد شقيقه

في مايو الماضي، أنهى عامل صناعة أحذية، حياة شقيقه بطعنات نافذة في القلب وأنحاء متفرقة بالجسم مستخدمًا سكين بقرية بقطارس التابعة لمركز أجا محافظة الدقهلية، وذلك بعد نشوب خلافات بينهما على حق امتلاك غرفتين داخل منزل العائلة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وإيداع المجني عليه مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت أجهزة أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من أهالي قرية بقطارس بتخلص أخ من شقيقه بطعنات سكين.

لينتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع "محمد صلاح مأمون"، 42 عامًا ، عامل بمحل أحذية ومصاب بطعنات نافذة في القلب وأنحاء متفرقة من الجسم.

وأشارت التحريات أن المجني عليه لقى مصرعه على يد شقيقة ويدعى"حلمي"، 83 عامًا، عامل صناعة أحذية ويقيم بذات القرية بعدما دب خلاف بينهم على ملكية غرفتين داخل منزل العائلة.

زوج ينهي حياة زوجته في الغربية

في أغسطس الماضي، أقدم زوج بقرية صا لحجر بدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية، على طعن زوجته بسلاح أبيض داخل منزل والدها بعد مشادة كلامية بينهما لرفضها العودة معه لبيت الزوجية بسبب مشاكل أسرية.

حيث تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مستشفى بسيون العام بوصول ربة منزل تدعى "منة.ش" مطعونة على يد "رمضان.س" بسبب خلافات أسرية بينهما، ولفظت أنفاسها الأخيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

التحريات أوضحت أن الزوج كان في منزل والد زوجته لمحاولة الصلح ورجوعها معه المنزل ولكن رفضت وحدثت بينهما مشادة كلامية وجه على إثرها الزوج طعنة لزوجته أودت بحياتها.

شاب ينهي حياة والده في بورسعيد

وفي سبتمبر الماضي، توفى شخص على يد نجله في منطقة الأمل التابعة إلى حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، بسبب مشاجرة بينهما، وعلى الفور تم نقل جثة المجني عليه إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة تعود عندما تشاجر الابن المتهم مع والده منذ نحو أسبوع ماض، وتعدى عليه بالضرب مما تسبب ذلك في إصابته بجروح متفرقة، وعلى إثرها توعد الابن المتهم، والده بأنه سينهي حياته، لينفذ تهديده له بالفعل مُزهقًا روحه.

خلافات مادية تدفع شاب للتخلص من ابن عمه بالجيزة

وخلال ديسمبر الجاري، أنهى شاب حياة ابن عمه، بسبب مشاجرة بينهما في منطقة الجيزة، إثر خلاف مالي.

أجهزة الأمن كانت انتقلت إلى مكان الواقعة عقب تلقيها بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول شاب جثة هامدة ووجود شبهة جنائية.. إذ بالانتقال والفحص، تبين وفاته بطعنة سكين إثر مشاجرة مع ابن عمه لوجود خلافات مالية بينهما.

عقب ذلك، تم إلقاء القبض على المتهم، وقررت النيابة العامة حبسه احتياطيًا، وطلبت من الطب الشرعي الوقوف على أسباب وفاة المجني عليه ويُدعى «سيد»، 38 عامًا، كما طلبت تحريات تكميلية لأجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة.