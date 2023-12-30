هل إصابة حلمي بكر بالشلل والزهايمر سبب جلوسه على كرسي متحرك؟.. زوجته تفجر مفاجآت

أثار مرض الموسيقار حلمي بكر جدلًا واسعًا خلال الساعات الـأخيرة، بعد تداول صوره من أحدث ظهور له وهو يجلس على كرسي متحرك بسبب فقدانه القدرة على الحركة نهائيًا، ما أثار قلق جمهوره متسائلين عن حقيقة الأمر.

زوجة حلمي بكر تكشف تطورات حالته الصحية

سرعان ما كشفت سماح القرشي زوجة حلمي بكر عن طبيعة مرضه وتطورات حالته الصحية، مشيرة إلى أنه تعرض لأزمة صحية مفاجئة أفقدته القدرة على تحريك قدميه وذراعيه، وذلك بعد مروره بأزمة نفسية إثر الصدمة التي تعرض لها بعد إستيلاء مدير أعماله نور أبو حساب، على مليوني و280 ألف جنيه.

حلمي بكر وزوجته سماح القرشي وابنتهما

حقيقة إصابة حلمي بكر بالشلل الحركي وسبب مرضه

ونفت زوجة حلمي بكر إصابته بالشلل الحركي حسبما تداول البعض، موضحة أنه كان يعاني منذ فترة من تعب بسيط في القلب، وكان يستطيع تحريك قدميه وذراعيه بشكل كامل، ولكنه فقد قدرته على الحركة في الوقت الحالي، ويجلس على كرسي متحرك طوال الوقت.

كما أشارت القرشي إلى أن زوجها حلمي بكر يرفض دخول المستشفى مجددًا، لأنه يعتقد أنها السبب وراء تدهور حالته الصحية فدائمًا يقول لها: "آخر مرة دخلت سليم طلعت عاجز".

حلمي بكر وابنته

حقيقة إصابة حلمي بكر بألزهايمر

ونفت زوجة حلمي بكر إصابته بألزهايمر حسبما زعم البعض مؤخرًا، مؤكده أنه بصحة جيدة، ويتمتع بكامل قواه العقلية، ولازال يتذكر كل شيء، مضيفة: "حلمي بكر في وعيه بس هو مبيقدرش يتحرك من على السرير وجسديًا مش أحسن حاجة".

وتابعت زوجة حلمي بكر: "لسة كان من يومين نادية مصطفى وعاطف إمام هنا وبيتكلموا معاه وهو فاكر كل حاجة وكان بيتناقش معاهم في الفن وآخر تطورات الوسط الفني والأعمال الفنية الحالية.

حلمي بكر

تفاصيل تعرض حلمي بكر للسرقة

وكان الموسيقار حلمي بكر قد تعرض للسرقة على يد مدير أعماله نور أبو حساب، حيث اقترض من حسابه دون علمه، مبلغا ماليا قدره حوالي 2 مليون و280 ألف جنيه، الأمر الذي اكتشفته أسرة بكر عن طريق البنك.

وقالت القرشي زوجة حلمي بكر عن كواليس اكتشافهم الواقعة: "روحنا نسأل عن الفوايد في البنك، قالولنا مش موجودة أنتو عاملين قرض".