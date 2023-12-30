فيضانات بأحد أنفاق السكك الحديدية بلندن تتسبب في إلغاء رحلات القطارات (شاهد)

شهدت العاصمة البريطانية لندن في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، سقوط فيضانات غزيرة بشوارع العاصمة، أدت إلى إلغاء رحلات قطارات "يوروستار".

وتسببت تلك الفيضانات في عرقلة سكك حديد في جنوب إنجلترا عرقلت سفر آلاف الركاب في نهاية أسبوع من الأكثر ازدحاما بالرحلات في السنة.

وعرضت فضائية “العربية”، مقطع فيديو يرصد لقطات من فيضانات بأحد أنفاق السكك الحديدية بلندن تتسبب في إلغاء رحلات القطارات.

ويظهر الفيديو امتلاء الأنفاق بمياه الفيضانات

وقد ألغيت رحلات القطارات المنطلقة من لندن إلى باريس وبروكسل وأمستردام. وتوقّف تسيير 15 قطارا على الأقل، بحسب "يوروستار".

وأفادت شركة "يوروستار" بأن هذه الإلغاءات ناجمة عن "فيضانات في نفقين" بين محطة سانت بانكراس الدولية ومحطة إبسفليت في جنوب شرق إنجلترا.

وأوضحت أن خدمة "نتوورك ريل" لإدارة سكك الحديد" تبذل ما في وسعها وستبلغ يوروستار إذا ما كان من الممكن تسيير رحلات في فترة لاحقة من اليوم".

وأفاد مشغّل القطارات البريطاني "ساوث إيسترن ريلواي" من جهته بأن هذه الاضطرابات قد تستمرّ "حتّى أواخر النهار".

وأوضحت الشركة أن "فيضانات حدثت في نفقين لسكك الحديد بالقرب من محطة إبسفليت الدولية. وقد أدّى ذلك إلى إغلاق النفقين".

وكتبت على حسابها في "اكس" ("تويتر" سابقا) "نعكف على حلّ (مشكلة) الفيضانات" في النفقين".

وأشارت إلى أنه يتعذر تسيير القطارات بين محطة سان بانكراس الدولية التي تنطلق منها وتصل إليها قطارات "يوروستار" في لندن ومحطة إبسفليت الدولية.

ومن المرتقب أن "تستمّر الاضطرابات طوال النهار"، بحسب "ساوث إيسترن ريلواي". ولا تؤثّر هذه الفيضانات على حركة قطارات "يوروستار" فحسب بل على كلّ تلك التي تربط بين لندن وجنوب شرق إنجلترا حيث يتوقّع هطول أمطار غزيرة.