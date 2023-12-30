أمطار متوسطة على الإسكندرية بالتزامن مع احتفالات رأس السنة

شهدت محافظة الاسكندرية، اليوم السبت، سقوط امطار خفيفة اثر التقلبات الجوية الشتوية بالتزامن مع قرب موعد حلول نوة رأس السنة، والتي يكون موعدها في اليوم الثاني من شهر يناير في العام الجديد، وتستمر على مدار 4 أيام متواصلة.

وتعرضت مناطق متفرقة في محافظة الإسكندرية إلى سقوط أمطار خفيفة الشدة، فضلًا عن تكاثر الغيوم في السماء نتيجة الحالة الجوية المتقلبة منذ الصباح الباكر.

وسيطرت حالة من الأجواء الغائمة على حالة الطقس في محافظة الإسكندرية، حيث جاء ذلك بالتزامن مع سقوط أمطار خفيفة الشدة، نظرًا لـ قرب موعد حلول نوة رأس السنة.

من جانب اخر أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، للتعامل مع أي تداعيات لحالة الطقس، وذلك تزامنا مع نوة رأس السنة، والتى من المقرر لها أن تبدأ، اليوم السبت، وتستمر لمدة ٥ أيام وتكون ممطرة مصحوبة برياح غربية، وفقا لجدول النوات بميناء الإسكندرية.

وقرر رئيس الشركة استمرار أعمال التطهير الشنايش والمصبات، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية لمواجهة أي تداعيات في حالة الطقس.

وساد الإسكندرية، طقس مستقر نسبيًا، معتدل الحرارة، على كافة أحياء الإسكندرية، وتراوحت درجات الحرارة بين 14 للصغرى و21 للعظمى مع تزايد فرص هطول الأمطار، فيما سجلت سرعة الرياح 7 كيلو متر/ساعة والرطوبة 81%.

في سياق متصل، اعلنت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

ووجه الربان نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الإنقاذ برفع درجة الاستعداد، لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

وتعد نوة عيد الميلاد من النوات الشديدة التي تؤثر على حركة الصيد والملاحة، إذ قرر شيوخ الصيادين فى الإسكندرية وقف حركة الصيد وعدم نزول البحر بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، بينما كشفت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، عن وحود نشاط كبير في حركة الملاحة بالهيئة العامة للميناء خلال 48 ساعة.