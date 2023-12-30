الكشف على 1053 مواطن بالقافلة الطبية بالعليقات في قوص

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، نجاح القافلة الطبية المكبرة والتي أجريت بقرية العليقات بمركز قوص علي مدار اليومين السابقين في توقيع الكشف الطبي علي ١٠٥٣ مواطن .

وأوضح بدران، أن القافلة قد إستفاد منها ٢٨٧ مواطن في تخصص الباطنة ، ٣٥ مواطن في تخصص الجراحة ,٦٦ في تخصص النساء ، ٣١١ أطفال ، ٢٩٠ عظام و ٥٣ تنظيم أسرة.

وأضاف الدكتور أحمد علي مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، إلي نجاح القافلة في عمل تحاليل الدم ل ٢٥ مواطن بمعمل الدم ، ١٤ بمعمل المتوطنة ، بالإضافة إلي عمل ٦٠ أشعة عادية ، ٣٤ سونار وتحويل بعض المرضي للرعاية الطبية بالمستشفي بالإضافة إلي عقد ندوات توعية وتثقيف صحي استفاد منها ٧١ مواطن.

وأشار الدكتور محمد بدران، إلي أن مديرية الصحة قد وضعت خطة قوافل شاملة خلال العام الجديد تضمن من خلالها وصول الخدمات الطبية المجانية بالقرب والنجوع وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.