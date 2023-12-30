إزالة التعديات ورفع الإشغالات بشوارع نصر النوبة بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان، بقيادة صابر حسين، بإزالة حالة تعدى على مساحة 600 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وتعمل الوحدات المحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة بمختلف المراكز والمدن لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى

ونفذت الوحدة المحلية، أعمال رفع مستوى النظافة العامة والتراكمات بمختلف القرى وذلك بمتوسط 20 طن يومياً .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بمواصلة أعمال النظافة العامة فى الفترة الصباحية والمسائية بنطاق أحياء المدينة شرق وغرب وجنوب والصداقة الجديدة ، ويتم تكثيف الأعمال على مدار اليوم للتعامل مع المخلفات والتراكمات والقمامة بكافة المناطق السكنية .