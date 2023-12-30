شروط وظائف وزارة الداخلية السعودية لعام 1445 للرجال والنساء

بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم السبت، عن وظائف وزارة الداخلية السعودية لعام 1445 للرجال والنساء، وعن تفاصيل الوظائف الشاغرة والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم على الوظائف المتوفرة في وزارة الداخلية السعودية لعام 1445 .

وحددت وزارة الداخلية السعودية شروط وظائف الداخلية 1445 للرجال والنساء التي يجب أن تتوافر في كل من يرغب في التقديم في الوظائف العسكرية المتاحة، وهي كالتالي:

أولًا يجب يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويستثني من هذا الشرط من نشأ في الخارج مع الوالد لخدمة البلد.

أما في حالة إذا كان المتقدم متزوجًا يجب أن يكون الزوجة سعودية الجنسية أيضًا.

كما يجب ألا يكون المتقدم موظفًا في أي جهة حكومية.

من الشروط الهامة إنه يجب أن يكون قد سبق له العمل في أي وظيفة تابعة لنظام الخدمة العسكرية.

كما يجب أن يكون المتقدم لائق صحيًا.

كذلك تتوافر في المتقدم المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

كما يجب أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

لكل من يرغب في التقديم لتلك الوظائف يجب أن تبع الخطوات التي سنوضحها لكم في النقاط التالية:

يجب في البداية الدخول على منصة أبشر للتوظيف الإلكترونية.

ثم يقوم بالنقر على أيقونة الوظائف المتاحة.

هنا نقوم بتحديد الوظيفة المناسبة لمؤهلات المُتقدم.

علينا الاطلاع على كافة شروط الوظيفة.

ثم نقوم بالنقر على أيقونة تقديم الطلب.

بعدها ندخل كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة.

ثم ننقر على أيقونة التالي وحفظ.

وهنا نقوم بإدخال كافة بيانات المؤهل العلمي المطلوبة.

بعد ذلك نضغط على أيقونة إضافة مؤهل علمي.

ثم نقوم بالنقر على أيقونة عرض وحفظ.

وفي النهاية يجب على المُتقدم حفظ رقم الطلب، حتى يتم الإعلان عن النتيجة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة الداخلية السعودية لعام 1445 :

أما بالنسبة إلى الأوراق والمستندات المطلوبة التي حددتها وزارة الداخلية لتقديمها عند التسجيل في الوظائف، فهي كالتالي:

أصل وصورتان من المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم، شرط أن يكون معتمد من الجهة المعنية.

أما في حالة الحصول على المؤهل من خارج المملكة يجب هنا تقديم شهادة المعادلة.

6 صور شخصية واضحة وحديثة للمتقدم.

صورتان من الهوية الوطنية والأصل للإطلاع عليه.

وضع كافة الأوراق والمستندات في ملف خاص، ويتم التقديم إلكترونيًا عبر أبشر للتوظيف.