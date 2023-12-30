رئيس مدينة مرسى علم يشهد فاعليات مهرجان السياحة الرياضية

شهد اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم، وحسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، فعاليات مهرجان السياحة الرياضية المقام بنادي بورت غالب بحضور اللواء دكتور وائل الجندي مدير عام النادي و ضياء سليم سكرتير مدينة مرسى علم وعادل امام مدير العلاقات العامة والكابتن كريم عبد الله مدير النشاط الرياضي بالنادي، وعدد من المستثمرين حيث يقام المهرجان بنادى بورت غالب تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ويهدف لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر.

ومن جانبه رحب رئيس مدينة مرسى علم بجميع السادة الحضور متمنيا النجاح للمهرجان بما يعود بالنفع والتقدم المستمر بالمناطق السياحية المصرية الواعدة .

وكانت الفعاليات قد بدأت بتفقد معرض لوحات الخيول للفنانة جيهان الصبان ومعرض المشغولات اليدوية لسيدات عرب صالح ثم حضور مبارة في كرة القدم للناشئين بين فريقي نادي بورت غالب وفريق القصير ويليه عرض لرياضة الكونغ فو .

وأكد خليل، أن الاهتمام بالرياضة للنشء ينتج شباب واعد قادر على الارتقاء بالوطن في كافة المجالات ، وان مثل هذه المهرجانات لها تأثير ايجابي على السياحة في مدينة مرسى علم وأن مديرية الشباب والرياضة لا تدخر جهدا لنشر الرياضات المختلفة وتشجيعها وتقدم لها كل الدعم المطلوب، مشيرًا إلى أن الرياضة من الممكن أن تكون مصدرا لزيادة الاستثمارات السياحية اذا ما اقترنت بمثل هذه الفعاليات والمهرجانات ، وأن مهرجان بورت غالب نجح في ترسيخ مبدأ السياحة الرياضية لجذب عدد من السياح الجدد للمحافظة .

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية والعمل على تشجيع السياحة الرياضية لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر .

وتفقد رئيس مدينة مرسى علم ساحة انتظار السيارات بشارع ٦٨ و للبدء في دراسة تطوير الساحة والاهتمام بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بها .

ووجه خليل بمدوامة المرور اليومى على جميع الشوارع الرئيسية والفرعية لرصد اى مخلفات ورفعها على الفور ، والمتابعة المستمرة لقطاع النظافة العامة بالمدينة مؤكداً على المرور بصفة دورية على الشوارع خلال الفترة المقبلة .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وتنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بالإهتمام بالمواطنين بمدن المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والعمل على تطوير كافة القطاعات بمدن المحافظة .