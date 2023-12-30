افتتاح فرع هيئة قضايا الدولة بالعريش

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم السبت، فرع هيئة قضايا الدولة في مدينة العريش، في حضور المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون الهيئة العامة لصندوق ابنيه دور المحاكم والشهر العقاري،المستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي وعدد من المستشارين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقاما المحافظ ورئيس هيئة قضايا الدولة بوضع حجر الأساس لمبنى هيئة قضايا الدولة الجديد.

ووجه المحافظ، الشكر لوزير العدل على عوده العمل في محكمة شمال سيناء ،باعثا رسالة إلي وزير العدل لاستكمال المنظومة القضائية في شمال سيناء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في الانتقال الى محافظه الإسماعيلية لحضور الجلسات والتقاضي.

وطالب المحافظ، بعودة محكمه الاستئناف من مدينة الإسماعيلية الى مدينة العريش ،إنشاء محكمه قضاء إداري بشمال سيناء وإنشاء محكمه القضاء الإداري في العريش ، إنشاء محكمة جزئية ونيابة جزئيه في بئر العبد،إنشاء قسم قضائي في ديوان عام المحافظة،إنشاء مجمع نموذجي للشهر العقاري في العريش ،إنشاء مكتب للشهر العقاري بوسط سيناء وتفعيل التحول الرقمي في الربط بين الجهات القضائية بعد اكتمالها علي جميع المستويات.

بدوره أكد رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة تباشر ، طبقاً لحكم المادة 196 من دستور جمهورية مصر العربية ،النيابة القانونية عن الدولة في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها وفي اقتراح تسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي والإشراف الفني علي إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وصياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفا فيها.

وأشار رئيس الهيئة، الى افتتاح عدد من الصروح القضائية بمحافظات مصر وجارى الإعداد لافتتاح صروح جديد مع التوجيه الى تحديث وتطوير الخدمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لاستخدام التكنولوجيا الحديثة .

وأكد أن مبني هيئة قضايا الدولة يضم طابقين، الطابق الأول يضم عدد من المكاتب الإدارية والطابق الثاني يضم مكاتب المستشارين، حيث يقدم خدمات الدفاع عما يخص الدولة، وتم تطويره بتكلفة 714 ألف جنية.

وتفقدا المحافظ ورئيس هيئه قضايا الدولة، المبني وأعمال التطوير مبني مجمع المحاكم في مدينه العريش.