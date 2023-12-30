تعرف على فرص استثمارية لإنشاء فندق بحديقة صنعاء بكفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ ، السبت، عن طرح فرص استثمارية، لإنشاء فرصة فندق بحديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ على مساحة 3161 متر مربع، فعلى راغبى التقدم لإدارة الإستثمار بديوان عام المحافظة وللمعلومات الاتصال على الرقم 047‪3228348

وأوضح بيان المحافظة، أن التقديم باسم محافظ كفر الشيخ، مرفق به دراسة جدوى معتمدة للمشروع، والتقديم بالمركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة، والاستفسار بإدارة الاستثمار بالمحافظة.

وسبق أن أعلنت المحافظة عن فرصة استثمارية، لإقامة مشروع متعدد الأغراض، عبارة عن غرف فندقية بنوك_عيادات، بجوار جامعة كفر الشيخ، وعمارات سكن كل المصريين على مساحة 24 ألف متر مربع، وعلى راغبي التقدم لإدارة الإستثمار بديوان عام المحافظة.

وطرحت المحافظة 6 مواقع للمستثمرين، لإقامة العديد من المشروعات عليها، مدرسة دولية وعدد من المولات، الموقع الأول بحي سخا منطقة الفلات على مساحة 3601.85متر، لإقامة مدرسة دولية، والموقع الثاني، أمام مدرسة جمال عبدالناصر بمدينة دسوق، على مساحة 1100متر، لإستغلالها مول تجاري.

والموقع الثالث بمدخل بلطيم رافد بلطيم الدولي على بحيرة البرلس على مساحة 7200 متر لإقامة مول تجاري، الموقع الرابع، وسط مدينة بيلا على مساحة 1135.85متر، لإقامة محال تجارية أو مبنى إداري، الموقع الخامس،بمنطقة حي العرب بجوار مسجد ابو العزايم على مساحة 940متر، لإستغلالها مبنى إداري أو تجاري، الموقع السادس، بمنطقة سوق السمك القديم بمدينة سيدي سالم على مساحة 830 متر، لإستغلالها لإقامة مول تجاري-او مبنى إداري.