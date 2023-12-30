وزارة العمل 2023.. طفرة بالتحول الرقمي والميكنة

بذلت وزارة العمل خلال العام الأخيرة 2023، جهودًا كثيفة للتحول إلى النظام الرقمي وميكنة المعلومات، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي على مستوى الجمهورية، إذ انتهت الوزارة العمل من خلال الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي ومركز المعلومات، من الربط الشبكي لـ 27 مديرية عمل بالمحافظات، بواقع 340 مكتب، من خلال 18 نظام، وعدد مستخدمين بلغ 1200 مستخدم، وتركيب خطوط الإنترنت فى 20 مكتب بـ 7 مديريات.

ودعم 11 مديرية بأجهزة الحاسب الآلي للقيام بمهامها على المنظومة الرقمية التي اعتمدتها الوزارة فى كافة أعمالها مع المديريات، بواقع 180 جهاز حاسب آلي و 100 طابعة، وأيضًا توزيع 342 تابلت رقمى على مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية للقيام بمهامهم التفتيشية على المنشآت إستكمالاً لمنظومة الحوسبة التي بدأتها الوزارة فى إطار سعيها نحو التحول الرقمي والجمهورية الجديدة.

مع استكمال البنية التحتية الرقمية بما تحتاجه من إنشاء تطبيقات برمجية وتشغيلها بما يشمل نظم التشغيل ومخزن البيانات لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بطريقة مؤمنة وبناء وإدارة بنية تحتية موثوق بها.

وكذلك الانتهاء من كافة أعمال التحليل للنظم الخاصة بتقديم خدمات: شهادة القيد "كعب العمل"، وشهادة قياس مستوى المهارة وبطاقة مزاولة الحرفة، وتراخيص عمل الأجانب، وإعداد البرامج اللازمة تمهيداً لإطلاق تلك الخدمات على بوابة "مصر الرقمية".

وزارة العمل

من القوى العاملة إلى العمل

وشهد عام 2023، تغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى "العمل"، بعد موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تنفيذًا للقرار رقم 2103 لسنة 2023، واستبدال اسمها أينما ورد في اللوائح والقرارات، وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع "اسمها الجديد".

السلامة والصحة المهنية

قامت وزارة العمل ومديرياتها فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش الدورى على 55 ألفاً و 530 منشأة يعمل بها 2 مليون و 160 ألفاً و 282 عامل وعاملة ، كما جرى تحرير مخالفات لـ 23 ألفاً و 305 منشأة لأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، كما بلغ عدد المنشآت المتلزمة بمعايير وإشتراطات السلامة والصحة المهنية خلال العام الأخير 2023، 23 ألفاً و 452 منشأة، وبلغ عدد المنشآت التى جرى غلقها إدارياً بموجب التفتيش 2338 منشأة ، كما بلغ عدد القياسات الميدانية 16 ألفاًو 163 قياساً لعدد 11 ألفاً و 664 منشأة ، وأيضاً تنظيم 2 أسبوع للسلامة والصحة المهنية إستفاد منها 1060 عامل يعملون فى 76 شركة.

وتم إطلاق 32 فعالية ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية خلال العام في محافظات الجمهورية بعدد لقاءات بلغ 1826 لقاءً شارك فيه 545 منشأة بإجمالى 4735 عاملاً ، كما بلغت عدد ندوات التوعية التي تقوم بها إدارات السلامة والصحة المهنية والمكاتب التابعة فى محافظات الجمهورية للعاملين بالمنشآت ، 1353 ندوة توعية استفاد منها 23 ألفاً و 464 عاملاً ، وجرى منح 4547 ترخيص لمنشآت بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها وتأمين المنشآت ، وبحث 11 ألفاً و 30 شكوى فى نفس المجال ، وتنظيم 1298 لجنة تحكيم طبى ، و99 لجنة خماسية ، والتعامل الفورى مع 221 حادث جسيم.