الجوبة الثقافية تكشف عن عدد جديد وتقدم قراءة في رواية حجر السعادة

كشفت مجلة الجوبة الثقافية عن العدد الجديد 81، والتى تصدر عن مركز عبدالرحمن السديري الثقافي، وبدأ العدد بافتتاحية لرئيس التحرير إبراهيم الحميد ثم دراسات ونقد : قراءة في رواية حجر السعادة لـ أزهر جرجيس - عبد الله النجدي. «آني أرنو» عندما تتحرر الكتابة من قيودها - محمود حسانين. «القول الشعري... انكشاف المعنى بإفصاح القصيدة - كاظم الخليفة الغربة والألم في شعر عبد الرحيم عمر ديوان أغنيات للصمت أنموذجا ! - عمار الجنيدي... الفضاء السردي في رواية ( مقتل دمية لحامد الشريف - سميرة الزهراني ... هامشية الأفعال حين يهيمن الطقس الأحادي قراءة سيميائية في قصيدة هواجس في طقس الوطن للشاعر : عبد الله الصيخان - حامد بن عقيل . رائحة التراب».. محكيات عن الزمن الهارب - رشيد الخديري. الإنسان الأخضر في رواية (الإسكندرية (۲۰۵۰) لـ صبحي فحماوي - أ. د. محمد الشنطي .



وفي نصوص نجد أقاصيص - عبد الحق السلموتي الشرف - د. سعاد فهد السعيد قال لها وهي صامتة - محمد الرياني . وجبة حمراء - محمد سرور. لا تغرق! - سمر الزعبي . اسم في لوحة الشرف - مسعدة اليامي . اغسل الماء ! - د. فيصل خلف لم تغادر طفولتها بعد - مراد ناجح عزيز قصتان - فاطمة عبد الحميد يا رفيق السحاب - شفيق العبادي . الحنظل - نادية السالمي . طريق يعد الخطوات - محمد عرش قاصد النور - حسام الشديفات أمواج تغرق - مصطفى ملح .. الصمت في شفتيك - ملاك الخالدي . وبعد قرارك عني الرحيل - شاهر ذيب . نقوش - منى حسن. قصيدتان - عصام أبو زيد حكاية محال - تركية العمري. هي تلك سيدتي - أحمد نمر الخطيب . وفي مواجهات تحاور مجلة الجوبة قاسم حداد - حاوره عمر بوقاسم كما تواجه المترجم والمستشرق الأمريكي أليكس النسون - حاوره: حسن الوزاني .. و تحاور الكاتبة السويدية إليزابيت نيمرت - حاورتها : نسرين البخشونجي.



وفي نوافذ الجوبة نجد موضوع عن التشكيلية طرب أبو زهرة تروي بالريشة حكاية صمت - بقلم وعدسة : زياد جيوسي .

و مقال القراءة بوصفها فعل كتابة - جميلة عمايرة . و مقال من الألف إلى الدال لسعد الرفاعي - د. عبد الله الحيدري

ويكتب ستيفان تسفايغ لوت الزوجة الثانية ماثيو ليندون - ترجمة : سهام الوادودي .

ومقال رحلتي في برنامج الزائر الدولي - أحمد العودة و مقال إبراهيم الناصر الحميدان ۱۳۵۲ - ١٤٣٤هـ / ١٩٣٣ - ٢٠١٣م - محمد القشعمي ....

ونجد فن الكاريكاتير الشعرى - عبد السلام فاروق و مقال الدوريات السعودية وأثرها في تأسيس المصطلح الأدبي الجديد (النثيرة) أنموذجاً - د. هدى بنت محمد المطلق ...

الصعود إلى السقوف - محمد علي حسن الجفري

و تنشر الجوبة دراسة عن أهداف سويف يكتبها - أ.د. محمود عبد الحافظ خلف الله .

وفي قراءات نجد قراءة بعنوان الحب الجواب الوحيد قراءة في كتاب فن الحب» - صفية الجفري

و کتاب دومة الجندل .. موقع أثري ومتحف مفتوح - غازي خيران الملحم . في رحاب اللغة العربية ..... و نشأة الصحافة في المملكة العربية السعودية - غنوة عباس

و مقال كونديرا (فالس الوداع) - لصلاح القرشي.

وقد جاءت لوحة الغلاف صورة لعناقيد نبات الزعرور تتشابك مع ثمار اليوسفي في سكاكا الجوف

يذكر أن الجوبة مجلة ثقافية تصدر كل ثلاثة أشهر ضمن برنامج النشر ودعم الأبحاث بمركز عبد الرحمن السديري بمنطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية.