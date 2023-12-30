سعد القحطاني يكشف فرص نجاح صناعة المحتوى الرقمي في الدول العربية

كشف صانع المحتوى القطري سعد القحطاني، عن فرص نجاح صناعة المحتوى الرقمي في الدول العربي كبيرة، وذلك كنتيجة لتزايد أعداد المواطنين العرب على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والمنصات المتخصصة.

وأكد سعد القحطاني، على أنه كصانع محتوى دائما ما يسعى لتقديم محتوى هادف للجمهور ونشر الوعي حول العديد من القضايا الرائجة، فضلا عن تسليط الضوء على الايجابيات ونشرها لتصل الرسالة للجمهور بكل فعالية.

وأوضح خلال سعد القحطاني، خلال تصريحات صحفية، إلى إطلاق إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإسكوا عام 2007 مشروع "تعزيز تطوير صناعة المحتوى الرقمي العربي في حاضنات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وتابع صانع المحتوي، أنها تستهدف من خلاله تحفيز صناعة المحتوى الرقمي العربي في منطقة غربي آسيا، ساعية إلى تنمية صناعة المحتوى الرقمي العربي في غربي آسيا عبر دعم وترويج تطبيقات المحتوى الرقمي العربي في حاضنات متخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكد صانع المحتوي سعد القحطاني

أهمية المشروع الذي يعد من بين سلسلة الأنشطة التي بدأت عام 2003 بـ"مبادرة المحتوى العربي".

وقال صانع المحتوى، سعد القحطاني،إن دولة قطر نجحت بامتياز في تنظيم كأس العالم فيفا 2022، والذي توجت به الأرجنتين متفوقة على المنتخب الفرنسي بضربات الترجيح، مؤكدا أن البطولة شهدت العديد من المفاجآت التي زادت من الإثارة حتى آخر مباراة.

مؤكدًا أن نسخة كأس العالم في قطر حظيت بحضور واهتمام كبير من قبل صانعي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم وكان لهم تأثير كبير في نقل وقائعها وتسليط الضوء على أحداثها.

وأشار سعد القحطاني، أن صناع المحتوى القطريين كان لهم الفخر بالمشاركة في الفعالية لإثبات وجودهم في ظل التحول الرقمي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والاعتماد عليها من الجمهور.