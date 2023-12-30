حصاد نشاط وزارة الهجرة في الأسبوع الماضي (انفوجراف)

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج نشاد وحصاد وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، خلال الاسبوع الماضي.

وجاء التقرير كالتالي:-



1- تقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بخالص التهنئة للمصريين في الداخل والخارج، ممن يحتفلون بأعياد الكريسماس وعيد الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من ديسمبر، معربة عن أملها في أن تشهد مصر وشعبها دائمًا الفرح والخير والأمن والبركات.

2- بدعوة من البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بمصر، شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العذراء مريم في مدينة نصر. وهنأت الوزيرة أبناء مصر بالخارج والداخل من الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد والكريسماس، متمنية أن يكون عيدا سعيدا على جميع الأقباط الكاثوليك والمصريين جميعا، وأن تعود هذه المناسبة الغالية على مصر بكل الخير والازدهار والنماء.

3- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالمصريين بالخارج، حيث ناقش اللقاء ملف صندوق طوارئ المصريين بالخارج وملف العائدين والتعاون في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة". وقالت وزيرة الهجرة إن توفير "مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية" هو أحد أهم محاور استراتيجية عمل الوزارة، التي تسعى أيضًا لإطلاق صندوق تكافلي لحل الأزمات التي تواجههم. وقد تم الاتفاق على البدء في عقد اجتماعات مشتركة مع الجهات المعنية لتلبية طموحات المصريين بالخارج وتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات لهم.

4- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الأديبة والكاتبة سماح أبو بكر عزت، المتخصصة في أدب الطفل والأسرة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي تحمل شعار "جذورنا المصرية"، لتعريف أبنائنا بجذورهم وحضارتهم وتاريخهم العظيم. وأعربت وزيرة الهجرة عن إعجابها بالأسلوب القصصي المبسط الذي تستخدمه الأديبة سماح أبو بكر في كتاباتها التي تخاطب بها الطفل المصري، خاصة تلك التي تفرد بطولات المصريين والمشروعات القومية العظيمة، مؤكدة رغبتها لنقل هذه النماذج لأطفالنا بالخارج في ضوء المرحلة الثانية من مبادرة "اتكلم عربي" لتنمية المشاعر الوطنية لديهم.

5- شهدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، افتتاح النسخة الخمسين "اليوبيل الذهبي" للمؤتمر الدولي السنوي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي تقام بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الرابطة، بمشاركة نحو 34 من كبار علماء مصر في أمريكا وكندا. وهنأت الوزيرة جميع أعضاء رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الجمعية وهذا يعكس مدى النجاح والاستمرارية التي استطاع أعضاء الجمعية تحقيقه منذ تأسيسها وحتى الآن، ما جعلها واحدة من أهم المؤسسات المصرية بالخارج، بجانب ما قدمته الجمعية من أعمال ومساهمات علمية طيلة هذه العقود، جعل منها بوتقة للعلماء المصريين بأمريكا وكندا، يستطيعون من خلالها تبادل الخبرات في المجالات المختلفة، ونقل تلك الخبرات إلى مصر للاستفادة بها في خطط التنمية التي تعمل عليها الدولة.

6- تقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بخالص التهنئة إلى الشاب المصري بالخارج "مارين جرجس" لحصوله على الميداليات الذهبية والفضية وكذلك المركز الخامس، بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "برلين 2023" في رياضة الدراجات، وقالت: "إنني أفتخر وأعتز بكل ما استطاع تحقيقه من إنجازات على المستوى الرياضي، وما استطاع تجاوزه من تحديات وصعوبات. ننتظر منك المزيد والمزيد من النجاحات، ونتمنى لك يا مارين كل التوفيق فيما هو قادم".

7- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حوارًا صحفيًا ثريًا مع وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، حول حصاد جهود وأنشطة وزارة الهجرة خلال عام 2023، حيث أكدت سيادتها أن هذا العام شهد المزيد من المكتسبات لأبناء مصر بالخارج وكان خير دليل على رعاية الدولة لهم في كل مكان وأيًا كانت الظروف الصعبة التي يتواجدون فيها.

8- أصدرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، قرارًا وزاريًا بتعيين الأستاذ كريم حسن، مستشارًا إعلاميًا للوزارة. وهنأت الوزيرة أ/ كريم حسن على المنصب الجديد، مشيرة إلى أنه من عائلة وزارة الهجرة وواثقة أنه سيكون له دور متميز خلال الفترة المقبلة بما لديه من خبرة في العمل الصحفي والإعلامي، ومؤكدة أن القرار يأتي في إطار تمكين الشباب وتبوءُهم مواقع اتخاذ القرار، وذلك تماشيا مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مجال تمكين الشباب وإدماجهم في تحقيق التنمية.

9- حرصت وزارة الهجرة على الاحتفال مع كل الجاليات المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر، حيث شاركت السيدة الوزيرة في احتفالات الأقباط الكاثوليك والكلدانيين والكاثوليك الغربيين "البازيليك"، فيما شارك د. صابر سليمان، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني والإصلاح الإداري، في احتفالات كنيسة الأرمن الكاثوليك، كما شارك المستشار وسيم زكي، المستشار المالي للوزارة، في احتفالات كنيسة السوريان.

10- نشرت وزارة الهجرة حصاد ما تحقق من محفزات وخدمات للمصريين في الخارج خلال الفترة من أغسطس ٢٠٢٢ وحتى ديسمبر ٢٠٢٣، وشكّلت أوعية بديلة لتحويل العملة الصعبة في وقت الأزمات العالمية،حيث عملت الوزيرة السفيرة سها جندي على توفير الكثير من المحفزات المخصصة للمصريين بالخارج تلبية لطلباتهم واحتياجاتهم بتخفيضات خاصة لهم في مقابل الدفع بالعملة الصعبة، تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في ٢٠٢٢ ومؤتمر المصريين بالخارج ٢٠٢٣.

11- في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، تواصل وزارة الهجرة تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة تحت شعار "جذورنا المصرية"، وذلك من خلال نشر محتوى تعليمي وتثقيفي عن مصر عبر العصور والحضارات المختلفة والمتعاقبة عليها، وذلك بهدف تعريف أبنائنا في الخارج بتاريخ وطنهم الأم لتأصيله في نفوسهم وربطهم به في ضوء مواجهة حرب طمس الهوية التي يتعرضون لها.

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