مدبولي: الحكومة تتابع الأسعار أسبوعيا.. وتغليظ عقوبات الاحتكار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، المتابعة المستمرة للحكومة لاسعار السلع الاستهلاكية الاساسية مشيرا الى ان الدولة منذعام ونصف تدعم القطاعات وتم اجراء اجتماعات متواصلة مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية والجهات المعنية وتم تشكيل لجنة استهدفت ضبط الاسعار

واشارفى مؤتمر صحفى عقدة اليوم عقب تسليم عقود وحدات الاسكان الاجتماعى بمدينة ٦ اكتوبر ، الى ان اللجنة ستضع الية واضحة لضبط الاسعار ونحن لانتدخل فى السعر للمنتج ولكن اذا تم بيعة بسعر كبير فهذا غير مقبول وقد بدانا بمجموعة ٧ من السلع كمرحلة اولى منها السكر الارز زيت الخليط اللبن الجبن الابيض وهذة السلع تخضع بحماية الممارسات الاحتكارسة وهناك تعليمات صارمة واى اجراء او ممارسة بغرض الاحتكار سيكون لها عقوبات وسيتم التشاور مع وزارة العدل لتغليظ عقوباا احتكار السلع ،وهناك قرار لوزير التموين يوع السعر على السلع كما صدر قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة اخرى تتابع كميات الانتاج من المصانع ويتم عرض الموقف اسبوعيا على مجلس الوزراء سيكون هناك مراجعة شهرية للتسعير فى حالة وجود حالةطارئة والقرار اللجنة لمدة ٦شهور حتى نضمن ان تصل السلعة للمواطن مشددا على ان الحكومة لا تتدخل فى التسعير ولكن يجب ان يكون السعر مناسب.

ووجه تعليمات لكافة الاجهزة الرقابية بمراقبة الاسواق بشدة وقال ستكون هناك لجنة فى كل محافظة وهناك الاف المنافذ للسلع ومع تحمل الدولة يجب الا يكون هناك تلاعب بالاسعار