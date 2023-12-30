توقعات حياة الروح لبرج الأسد 2024| سنة الحركة وحصد النتائج

برج الأسد يأتي في المرتبة الخامسة ضمن ترتيب الأبراج الأثني عشر والذي يبدأ من 21 يوليو إلى 21 أغسطس، وهو من الأبراج النارية مثل الحمل والقوس، يعرف مواليد هذا البرج بشخصيتهم القيادية بإمتياز والقادرة على توجيه الأمور بشكل صحيح، ولديهم حس عالي من المسؤولية، وخلص وواثق من نفسه وعاطفي بشكل كبير.

برج الأسد

وكشفت "سفيرة القلوب حياة الروح" الباحثة في علم الطاقات والمشهد الفلكي والحاصلة على دبلومة في الصحة النفسية، خلال تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد الإلكترونية، أبرز توقعات برج الأسد على الأصعدة المهنية والعاطفية كافة لعام 2024.

توقعات حياة الروح لبرج الأسد على الصعيد المهني والشخصي

قالت حياة الروح، إن 2024 هي سنة الحركة والصمود والحصاد لمواليد برج الأسد، فهناك العديد من السفريات الغير متوقعة لمواليد برج الأسد، وخطوات سريعة وإيجابية وأحداث متنوعة في مجال العمل، ومن أفضل الشهور هذا العام أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، فهناك نقله جزرية في حياتك.

برج الأسد

هناك مكاسب لمواليد برج الأسد في أكثر من قضية مالية، كما أن حركة البيع والشراء قوية خلال العام، وسيكون هناك قرارات مصيرية في حياتك فكوكب المشتري في بيتك هو كوكب الحظوظ الكبرى فهناك تخطيط لأرباح معينة حيث سيعرض عليك أحد شراكة وسيكون هذا المشروع مشروع العمر بالنسبة للأسد، وبداية من النصف الثاني من العام ستكون الأكثر حظًا.

شهر يونيو بمثابة وش السعد على مولود الأسد، فهناك العديد من المكاسب المالية وترقية وعلاوات وفرصة للدخول في عمل جديد، وستكون حركتك جيدة خلال هذا الشهر.

توقعات حياة الروح لبرج الأسد على الصعيد العاطفي والصحي

انتبه من الماضي، حيث هناك علاقات كثيرة ستعود إلى حياة برج الأسد للاعتذار منه، كما أن أصحاب هذا البرج سيتخلصون من أزمات نفسية كان الشريك العاطفي سببها، أو بسبب القيل والقال، وسيكون هناك إزالة للحزن والهم والضغوط النفسية وكشف وشوش أشخاص مؤذية، وبداية من شهر أبريل سيكون هناك مصالحة كنت تنتظرها، ولقاء عاطفي إستثنائي.

برج الأسد

بالنسبة للصحة، يجب على مواليد برج الأسد في الشهور الأولى من العام الانتباه عل الصحة، وسيشعر ببعض القلق نتيجة لمرض أحد الأقارب.