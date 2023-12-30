الرجال يعانون من نزلات البرد والالتهابات أكثر من النساء

يعتقد العلماء أن الرجال، يعانون من نزلات البرد والالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة بشكل أكثر حدة على عكس النساء، كما أن أجسامهم تتأثر بسهولة أكبر بالالتهابات، وفي الوقت نفسه، تعمل السيدات، حتى في حالة المرض، وتقوم بالأعمال المنزلية.

وبحسب الباحثين، فإن حقيقة أن خلايا الجسم الذكري أضعف أمام التلف الناتج عن نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي الفيروسية الحادة، لها أساس علمي وعملي، ويتم تحديد مسار الأمراض المعدية من خلال خصائص الجسم الذكري؛ نحن نتحدث عن العمليات المرضية التي تحدث بشكل أكثر خطورة لدى ممثلي النصف الأقوى للبشرية مقارنة بالنساء.

ورد الفعل هذا، وفقا للخبراء، يتجلى ليس فقط مع البرد، ولكن مع أنواع أخرى من الأمراض وعلى وجه الخصوص، أظهرت الدراسات التي أجريت في العيادات المتخصصة أن الوفاة بسبب مرض السل تحدث عند الرجال بمعدل 1.5 مرة أكثر من ممثلي الجنس الأضعف، ويحدث ذلك بنفس الصورة السريرية، وعند الرجال، تحدث الأورام الحليمية أربع مرات أكثر، مما يؤدي بشكل رئيسي إلى أمراض الجلد، بما في ذلك السرطان.

يجد الباحثون صعوبة في تحديد السبب الدقيق للاختلاف في إدراك أجساد الذكور والإناث لنزلات البرد، وتم اقتراح نظرية مفادها أن الطبيعة منحت المرأة وظائف معينة تجعلها أقوى.

نحن نتحدث عن الإنجاب والولادة وعملية التعليم. البكتيريا، التي تطيع القوانين التطورية، أقل قدرة على إصابة الجسد الأنثوي؛ فهو يتمتع بدرجة أعلى من التنظيم والتحمل من الجسم الذكري، ويدرس العلماء هذا الموضوع، معتقدين أنه عند علاج ممثلي كلا الجنسين من الضروري مراعاة الاختلافات في أجسادهم.