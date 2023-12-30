جثة في الرشاح.. تفاصيل إنهاء حياة سائق بكفر الشيخ

تلقى مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة (سائق"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفرالشيخ)، بجوار أحد المصارف المائية بدائرة المركز، وبها عيار نارى بالصدر

بالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من تحديد مرتكبى الواقعة ( 4 عاطلين"لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم ( بندقية آلية و2 خزينة –2 بندقية خرطوش-2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

بمواجهتهم قرر أحدهم بقيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه من البندقية الآلية المضبوطة محدثاً إصابته التى أودت بحياته لخلافات سابقة بينهما بالتعاون مع باقى المتهمين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة المُتهم علي.ج بالسجن المُشدد 3 سنوات.

يشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 50 ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

أسندت النيابة العامة للمُتهم علي.ج أنه في يوم 9 يونيو 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

قالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة.

أنه حال مرور الرائد ضابط مباحث قسم البساتين بدائرة القسم وبرفقته قوة من رجال الشرطة شاهد المُتهم وهو يُمسك حقيبة وبمشاهدته بدت عليه علامات الشك والريبة وقام بتغيير مساره لداخل أحد الشوارع.

أسرع المُتهم الخطى في الشارع الجانبي، وآنذاك ظهر من بين طيات ملابسه مقبض سلاح ناري فأسرع الضابط خلفه وضبطه واستخلص السلاح منه.

تبين أن السلاح كان فرد خرطوش، وبتفتيش الشنطة التي بحوزته عثر بها على 18 قطعة مستطيلة – فرش- لمخدر الحشيش وعثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول.