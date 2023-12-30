صفقة مهاجم الأهلي.. رحيل سوزا عن فريقه الكوري يعيد حسابات كولر

تطورات جديدة في ملف مهاجم الأهلي

يرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ضم مهاجم أجنبي، يمتلك قدرات خاصة لحل الأزمة التى يعاني منها الأحمر خلال الفترة الأخيرة خاصة منذ رحيل محمد شريف لنادي الخليج السعودي، وشادي حسين إلى نادي زد الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، وحسام حسن إلى صفوف سموحة.

الأهلي يتعاقد مع وسام أبو على

وأوشك مسؤولو التعاقدات بالنادي الأهلي من حسم ملف المهاجم الأجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، فيما تشير بعض الأنباء الصحفية المتداولة عن التعاقد مع وسام على بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وهو ما أكدته الصحف الدنماركية، بحسب ما تم نشره مؤخرا أن الأهلي قدم عرضا للتعاقد مع وسام أبوعلى مقابل 10 ملايين ونصف دولار، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية، قبل أن يخرج اللاعب، ويتحدث عن مستقبله مع سيريس في الفترة المقبلة.

تطورات جديدة في صفقة مهاجم الأهلي الجديد

هل يغير كولر وجهة نظره في صفقة المهاجم وسام أبو علي، بعد رحيل سوزا عن فريقه الكوري.. وأصبح يحق له الانتقال لأي فريق؟

ويعد جوستافو سوزا مهاجم نادي جيونبوك بطل كوريا الجنوبية الخيار الأول في كل الأوقات بالنسبة لـ مارسيل كولر مدرب الأهلي، لكن تعثرت المفاوضات بين أطراف الصفقة فيما جعل الأخير يصرف النظر عنها.

وعلى الجانب الآخر، يتمتع وسام أبو علي مهاجم فريق سيريس السويدي، صفقة مميزة ما تحمله الكلمة من معنى، بالإضافة إلى أنه لم يأخذ مكان أجنبي نظرا لتعامله معاملة المصريين، خصوصًا بعد تمسك السويسري ببقاء موديست ورفض رحيله.

رحيل سوزا

وجه فريق جيونبك الكوري الجنوبي الشكر لمهاجم الفريق البرازيلي جوستافو سوزا بشكل رسمي، وذلك بعد نهاية تعاقده مع الفريق ليصبح لاعبا حرا في الميركاتو الشتوي المقبل.

وعلق سوزًا سابقًا علي ضياع فرصة انضمامه للأهلي قائلًا: " بالفعل وصلني عرض جيد، لكن النادي أخبرني بأن الانتقال ليس ممكنا، للأمانة شعرت بالأسف، ولكن عقدي مع جيونبك، ممتد لديسمبر وسأكون بعدها لاعبا حرا".

وانضم سوزا صاحب الـ29 عاما إلى تشونبوك في عام 2020 قادما من صفوف كورينثيانز البرازيلي بعقد يمتد لأربع سنوات، خاض خلالها 142 مباراة سجل خلالهم 57 هدفا وصنع 16 آخر.

وتوج سوزا بلقب الدوري الكوري مع تشونبوك مرتين وكذلك كأس كوريا، فيما حصل على لقب هداف الدوري الكوري مرتين في موسمي 2019-2020 و2022-2023.