السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

مليون دولار من الاتحاد الإفريقي لتمويل اتفاقية وقف الأعمال العدائية بإثيوبيا

اتفاقية تمويل بمليون
اتفاقية تمويل بمليون دولار بين الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا

قال السفير محمد سالم خليل بخاري القائم بأعمال المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، إن  السفير اديوي بانكولي مفوض مجلس الأمن والسلم بالإتحاد الافريقي PAPS قد وقع اتفاقية تمويل بمليون دولار بين الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا لتنفيذ اتفاق الوقف الدائم للأعمال العدائية (COHA) بين الجبهة الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا (FDRE) وجبهة تحرير شعوب تيجراي (TPLF). ) الموقعة بين الطرفين في بريتوريا في 2 نوفمبر 2022 ، وذلك في مقر المنظمة بأديس أبابا يوم الاربعاء الماضي .

 

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وقع على الاتفاقية من الجانب الاثيوبي  السفير تيشومي توجا، مفوض اللجنة الوطنية لإعادة التأهيل في إثيوبيا .

 اتفاقية تمويل بمليون دولار بين الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا


شهد حفل توقيع الاتفاقية وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية السفير ميسجانو أريجا وحضره عدد من الشخصيات من بينهم  السفير أييلي لاري الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى وفد PAPS.


الجدير بالذكر أن جبهة تحرير البوليساريو قد أبلغت رسميا مفوضية الإتحاد الأفريقي انها منحت محمد سالم خليل بخاري القائم بأعمال المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي لقب سفير .

 اتفاقية تمويل بمليون دولار بين الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا

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