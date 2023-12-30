وزارة العمل 2023.. تلقي 16 ألف شكوى وتشكيل لجان لحل الأزمات

تلقت وزارة العمل خلال عام 2023، آلاف الشكاوى من المواطنين، واستعرضت الوزارة موقف تلقى الرصد والاستجابة لشكاوى المواطنين المُسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال العام الأخير، في إطار دعم جهودها في التواصل الفاعل مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبلغ إجمالي الشكاوى الواردة للإدارة العامة لخدمة المواطنين خلال عام 2023، 16141 شكوى، وبلغ عدد الشكاوى التي تم الرد عليها مباشرة من الإدارة 8905 شكوى، و 7236 من الشكاوى جرى توجيهها للإدارات المركزية لبحثها والرد عليها، بنسبة إنجاز بلغت 76%.

إدارة الأزمات والكوارث

وفى إطار اختصاص الإدارة العامة للأزمات والكوارث و الحد من المخاطر، والذى ينطوى على رصد الأزمات والكوارث المحتملة الحدوث بقطاعات الوزارة المختلفة، لمواجهة الأحداث الطارئة والأزمات والكوارث والعمل على الحد من المخاطر، وإيجاد السبل المؤدية لحلها وتجنب المحتمل منها لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل.

قامت وزارة العمل خلال العام بتشكيل لجنة أزمات مركزية بالوزارة، وتشكيل لجان للأزمات بكافة مديريات العمل، وجاري إعداد منظومة إلكترونية للتسجيل اللحظى للأزمات التي تقع فى نطاق عمل الوزارة والمديريات بالتعاون مع مركز المعلومات بالوزارة، وجاري مراجعة خطط الإخلاء التي تم إرسالها من المديريات، ورصد المشكلات الحالية والتي قد تؤدي إلى أزمات مستقبلية مُحتملة وتقديم التوصيات والحلول الخاصة بكلاً منها.