تعرف علي إنجازات مدينة صان الحجر بالشرقية خلال 2023

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مدينة صان الحجر خلال عام 2023 م في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة لكسب ثقة المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

حيث شهدت مدينة صان الحجر عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفه لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعة لها لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية.

وخلال عام 2023، تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين:

تم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الانارة بنسبة تنفيذ 100 ٪ وبتكلفة 598 الف جنيه وتطوير ورفع منظومة الانارة وتوريد أعمدة وإنارة عامة بنسبه تنفيذ 100 ٪ وبتكلفة 680 ألف جنيه وشراء صناديق قمامة بتكلفة 199 ألف جنيه، فضلاً عن استكمال وحدة مرور صان الحجر وتوصيل المرافق بتكلفة 233 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 95٪ واستكمال تجميل مدينة صان الحجر بتكلفة 129 ألف جنيه وشراء أجهزة إنذار بتكلفة 172 ألف جنيه.

ولإعادة الإنضباط بالشوارع والطرق الرئيسية..

قامت رئاسة مدينة صان الحجر بتحرير 23 محضر ضد المتعديين على الطريق العام من خلال شن الحملات المستمرة على مدار العام بواقع 15 حملة إزالة وأسفرت تلك الحملات عن رفع وإزالة 45 حالة إشغال طريق لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع أمام حركة السيارات والمارة.

وللإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لشوارع مدينة صان الحجر..

قامت رئاسة مدينة صان الحجر بتركيب بلاط الإنترلوك بإجمالي أطوال 1245 متر مربع بالشوارع الضيقه التي يصعب رصفها كما تم رفع 4992 طن قمامة ومخلفات بمتوسط 16طن قمامه كما أنه جارى تنفيذ عدد 2 مشروع تجميل بطريق المسلمية وطريق الآثار لتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قام بتهنئة الشعب المصري العظيم بشكل عام، ‏وأبناء محافظة الشرقية وأعضاء الجهاز التنفيذي والقيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشكل خاص بالعام الميلادي الجديد 2024 داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

أوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة تشهد تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات بجانب تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير قرى الريف المصري والتي أصبحت واقعاً ملموساً سيحقق نقلة نوعية وحضارية لقاطنيها.

طالب محافظ الشرقية، جموع المواطنين ببذل المزيد من الجهد والعمل والمشاركة في بناء الوطن داعياً المولي عز وجل أن يديم على مواطني الشرقية دوام التوفيق والتقدم والازدهار وتحقيق الإنجازات على هذه الأرض الطيبة تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية.

كما بعث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ببرقية تهنئة لفخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الميلادي الجديد جاء نصها:

"يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي و بالإنابة عن أبناء محافظة الشرقية خالص التحية مقرونة بأسمى آيات الإعزاز وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024.

وبهذه المناسبة نتوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والسعادة وأن يبارك جهودكم المخلصة وأن يوفقكم لما فيه الخير والتقدم والإزدهار لمصرنا الغالية".

كما أرسل محافظ الشرقية برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بشؤون الاستثمار والاصلاح الاداري، والسادة الوزراء، والمحافظين، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار شخصيات الدولة، داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.