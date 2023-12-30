سعر الذهب يقفز 50 جنيهًا اليوم السبت

سعر الذهب.. تشهد أسعار المشغولات الذهبية خلال بداية تعاملات اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية، ارتفاعًا، وزاد الجرام نحو 50 جنيها، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس، وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 3160 جنيها للجرام، ويُعد من الأعيرة الاكثر شهرة واقبالاً من قبل المواطنين.

وشهد سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي، ارتفاعات قوية في السوق المحلي إلى مستويات قياسية، لكن تجار قالوا إنها ارتفاعات وهمية وغير مبررة.

في هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية، خلال تعاملات اليوم السبت بأسواق الصاغة المصرية وعالميًا، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات لأسعار السلع، لا سيما أسعار المعدن الأصفر الذي نحن بصدده الآن حينما تطرأ أي مستجدات على قيمته السعرية، نظرًا لاهتمام متابعي الوفد به، حيث إنه يُعد من أهم الاستثمارات الآمنة خلال الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

أسعار الذهب اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية

سلاسل ذهبية

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2107 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2709 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3160 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3611 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2063 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بانخفاض 2.63 دولار بنسبة 0.13% بنهاية تعاملات أمس الجمعة مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس، وفق بيانات بلومبرج، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.