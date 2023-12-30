وزارة العمل 2023.. إنجازات في مجال التفتيش ورعاية القوى العاملة

حققت وزارة العمل في عام 2023، العديد من الإنجازات في مجال التفتيش ورعاية القوى العاملة، وذلك من خلال إقامة جولات التفتيش الميداني والندوات التوعوية للعمال في أماكن عملهم، وتسوية مشاكل العمال وديًا مع إدارات المؤسسات.

وأعلنت وزارة العمل، أنه خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى نهاية العام، بلغ عدد ندوات التوعية التي جرى تقديمها 895 ندوة توعية، استفاد منها 17980 عاملاً وعاملة ً، كما جرى التفتيش ميدانيًا على 305401 منشأة خلال تلك الفترة، وحررت مخالفات لـ 23368 منشأة منها خالفت أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 ، كما جرى القيام بـ 10039 حملة تفتيشية للمنشآت كثيفة العمالة بلغ عدد العاملين بها مليون و 914 ألفًا و 721 عاملاً وعاملة.

أما فى مجال علاقات العمل فقد قامت الوزارة خلال العام الأخير، بفض عدد 5 وقفات احتجاجية وتسويتها وديًا شارك فيها 2478 عاملاً ، والتعامل مع 37 إضراب عمالى لـ 33 ألفاً و 963 عامل وتسويتها من خلال الإدارة العامة لعلاقات العمل بالتعاون والتنسيق مع المنشآت التى يعملون بها، كما ورد للوزارة من مديريات العمل بالمحافظات، عدد 26 ألفاً و 372 شكوى عمالية فردية تم تسوية 5960 شكوى منها ودياً واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما تبقى منها، وكذلك ورد عدد 148 شكوى عمالية جماعية سوت الإدارة العامة منها 21 بطريقة ودية، كما ورد للوزارة عن طريق البوابة الإلكترونية 4577 شكوى فردية ، و 1305 شكوى جماعية.

وقامت بالتسوية الودية لعدد 3454 شكوى من الشكاوى الفردية ، و 567 شكوى جماعية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه باقى الشكاوى ، كما نظمت الوزارة 647 ندوة للتوعية بالخدمات العمالية ، منها 117 ندوة فى مجال مكافحة الإدمان والتعاطى ، و 199 فى مجال تنظيم الأسرة ، و 2543 فى مجال أحكام القانون ، و 77 فى مجال محو الأمية بلغ عدد مستفيديها 16 ألفاً و 304 عاملاً وعاملة بالمنشآت.