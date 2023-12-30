جوستافو سوزا صفقة الأهلي "الضائعة" يرحل عن فريقه رسميًا

وجه فريق جيونبك الكوري الجنوبي الشكر لمهاجم الفريق البرازيلي جوستافو سوزا بشكل رسمي، وذلك بعد نهاية تعاقده مع الفريق ليصبح لاعب حر في الميركاتو الشتوي المقبل.

يُذكر ان المهاجم البرازيلي كان علي أعتاب الإنضمام للنادي الأهلي في الانتقالات الصيفية الأخيرة، ولكن مدرب الفريق تمسك ببقاء اللاعب لتضيع فرصته للإنتقال للأهلي.

وعلق سوزًا سابقًا علي ضياع فرصة إنضمامه للأهلي قائلًا: " بالفعل وصلني عرض جيد ، لكن النادي أخبرني بأن الانتقال ليس ممكنا، للأمانة شعرت بالأسف، ولكن عقدي مع جيونبك، ممتد لديسمبر وسأكون بعدها لاعبا حرا".

جوستافو سوزا

وانضم سوزا صاحب الـ29 عاما إلى تشونبوك في عام 2020 قادما من صفوف كورينثيانز البرازيلي بعقد يمتد لأربع سنوات.

وخلال رحلته مع تشونبوك الكوري خاض سوزا 142 مباراة سجل خلالهم 57 هدفا وصنع 16 آخرين.

وتوج سوزا بلقب الدوري الكوري مع تشونبوك مرتين وكذلك كأس كوريا.

كما حصل على هداف الدوري الكوري مرتين في موسمي 2019-2020 و2022-2023.