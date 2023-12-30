جهود وزارة البيئة في تحسين نوعية الهواء خلال عام 2023

شهدعام 2023 جهود كبيرة من قبل وزارة البيئة فى مجال الرصد البيئي من ملوثات الهواء المحيطة وإنبعاثات المنشآت وعوادم المركبات ومستويات الضوضاء المختلفة بهدف الوقوف على أنواع التلوث المرصودة وأسبابه ومصادره وتحديد المناطق الأكثرتأثراً بها وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحسين نوعيةالهواءعلى مستوى محافظات الجمهورية

وقد سارت وزارة البيئة بخطة منهجية متزنة وفعالة لتحقيق مستهدفات استراتيجيةالتنمية المستدامة ومؤشرالتحقق الرئيسى فيما يخص جودة الهواء والمتضمن خفض نسبة التلوث بالجسيمات الصلبةذات القطرأقل من١٠ميكروميتربالقاهرة الكبرى والدلتاوالوصول إلى٥٠٪بحلولعام٢٠٣٠مقارنة بسنةالأساس (٢٠١٥ (١٥٧ميكروجرام/م٣حيث تم تحقيق مايلى :

الوصول لىنسبة خفض التلوث بالجسيمات الصلبةذات القطرأقل من١٠ميكروميتربالقاهرةالكبرى والدلتابلغت نسبة 31.8٪خلال عام٢٠٢٢حيث كان من المخطط الوصول إلىنسبة خفض٢٥٪بحلول عام٢٠٢٥وبهذا فقد تم اجتيارالمستهدف المقررلعام٢٠٢٥

كماتم تحقيق خفض بنسبة٥٠٪من تركيزات الجسيمات الصلبة ذات القطرأقل من2.5ميكروميترخلال العام٢٠٢٢مقارنة بعام٢٠١٥.

وقد جاءت جهود وزارة البيئة في مجال تحسين نوعية الهواء على النحوالتالى

الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواءالمحيط:

بلغ عدد محطات رصد ملوثات الهواء121محطة رصد موزعةعلى جميع المناطق المختلفة بالجمهورية

إجراءعمليات الرصدالبيئي بالتعاون معوزارةالبترول من خلال دفع بمحطة رصد ملوثات الهواءالمتنقلة داخل الهيئة المصريةالعامة للمواصفات للوقوف على الوضع الراهن لمنطقة شرق القاهرة استجابةً لشكاوى بعض المواطنين عن انتشار رائحةخانقة ليلاً

إعداد تقريرسنوى يشمل كلاًمن المعايير القانونية المصرية لملوثات الهواءالخارجي،أزمات تلوث الهواء وتأثيرالطبية الجغرافية والأنشطة البشرية وجهود وزارةالبيئة لمواجهةالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وماتم تحقيها من مستهدفات استراتيجية التنميةالمستدامة لخفض نسب التلوث بالجسيمات الصلبة

الشبكةالقومية لرصدالانبعاثات الصناعية:

وصل عددالمنشآت الصناعية المرتبطةبالشبكة القومية لرصدالإنبعاثات الصناعية إلى 95 منشأة صناعية بعدد477نقطةرصد،تشمل العديدمنالقطاعاتالصناعية كصناعة الاسمنت وتصنيع الأسمدة ة وتوليدالطاقةالكهربائي

لإنذارالمبكرلملوثات الهواء ا

دراسة كافة مناطق جمهورية مصرالعربية لمأهولة بالسكانوذات الحساسيةالبيئية بعدد 58 نقطة دراسةيتم تحديثها يوميًاونشرهاعلي صفحةالإنذارالمبكربموقع وزارةالبيئة،حيث تقوم منظومة الإنذارالمبكربتحليل تقييم بيانات الرصدالمتولدة من شبكات رصد ملوثات الهواءالتابعة لجهازشئون البيئة سواءالشبكةالقومية لرصد ملوثات الهواءالمحيط أوالشبكة القومية لرصدانبعاثات المنشآت الصناعية بشكل أساسي،كما تسهم في تحليل وتقييم إنبعاثات الهواء الناتجةعن الأنشطةالمختلفة والتنبؤ بتأثيرات العوامل الجوية والقدرةعلى تشتيتها مثل أنشطةحرق المخلفات الزراعية والبلدية

.

الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية

بلغ عدد محطات رصد مستويات الضوضاء43 محطة بمحافظات(بورسعيد – المنوفية – كفرالشيخ )؛بهدفتقييممستوياتالضوضاءالتييتعرضلهاالمواطنينبهذهالمحافظات،والاستفادةمنهذهالنتائجفيإعدادالحلولوالخططالاستراتيجيةللحدمنالضوضاء.

التعاون مع كليةالهندسة – جامعةحلوان لإعداد دراسةعن تأثيرالكثافة المروريةعلى مستويات الضوضاء البيئية بأحياء مصرالجديدة،القاهرة الجديدة،وشارع المعز،حيث شملت الدراسة نتائج قياسات مستويات الضوضاء فيهذه الطرق في فترات مختلفة من اليوم،كماأحتوت على أهم التوصيات الواجب اتخاذه الخفض مستويات الضوضاء في المناطق التجارية.

إعداد دراسة لتقييم مستويات الضوضاءالبيئية بمحطات متروالأنفاق الخط الثالث، بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق، حيث تم قياس مستويات الضوضاءالبيئية داخل جميع المحطات الحالية بدءمن محطة الكيتكات وانتهاء بمحطةعدلي منصور،وداخل عربات المترو وفي كبائن السائقين،وتضمنت الدراسة أهم التوصيات المقترحة والواجب مراعاتهابالمحطات المزمع انشائهامستقبلاً.

إجراءقياسات داخلية العمل للهواء والضوضاء بكل من بشركة مصرللطيران للخدمات الجوية بمطارالغردقة، وهيئةالأرصاد الجوية فى إطاربروتوكول التعاون مع وزارة الطيران المدني،حيث تساهم هذه القياسات في تحديث السجل البيئي لهذه الشركات والتاكد من توافقها مع معاييرالحدودالمسموح بها في قانون البيئة مشاركة الهيئةالمصرية العامةللمواصفات والجودة

إعدادالمواصفات القياسية المصريةالخاصة بكل من القياسات البيئية للمعدات المستخدمة في المجالات المختلفة،الضوضاء والصوتيات،الغازات،وذلك من خلال لمشاركةفي اللجان الفنية المختلفة.

تنفيذ برنامج لمعايركافة أجهزة قياس مستويات الضوضاء للفروع والجهازمن خلال المعهدالقومي للقياس والمعايرة

برنامج فحص عوادم المركبات على الطرق :-

تمكنت منظومة فحص عوادم المركبات خلال عام 2023 من تنفيذ عدد (572) حملة لفحص عادم المركبات على الطريق، حيث تم فحص عدد (29064) مركبة ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية،كما تم إعادة الفحص داخل المركز الفنى لعادم المركبات لعدد (6565) مركبه، وقد تخللت الحملات توعيه المواطنين وقائدي المركبات بأخطار عادم المركبات وضرورة ضبط محركات السيارات

أعمال التشجير

الانتهاء من مشروع تشجير قرى الريف المصرى ( حياه كريمه بمرحلتيها الاول والثانية حيث تم زراعه 500 الف شجرة بمحافظات الجمهورية .

تنفيذ اعمال رفع كفاءة المشتل المركزى لوزارة البيئة بمرحلتيها الاولى والثانية .

تقديم الدعم بالاشجار للجمعيات الاهلية والمدارس والجامعات والمعاهد والاحياء والمساجد والكنائيس خلال عام 2023 بعدد 100الف شجرة .

البدء فى اعمال تشجير المنطقة الصناعية بشق الثعبان والمخصص لها عدد 4400 شجرة حيث تم البدء فى اعمال التشجير فى الكيلو الاول من المنطقة بزراعه 400 شجرة لتحسين نوعية الهواء وخفض الانبعاثات والغبار والاتربة.

تنفيذ اعمال التشجير للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة حيث تم خلال عام 2023 تشجير 1,3 مليون شجرة خلال السنه الاولى من المبادرة وتنفيذ الاعمال بنسبة 100 %.

الاشراف على اعمال تشجير قطاع الامن المركزى بطريق القاهرة السويس حيث تم زراعه مالايقل عن 6500 شجرة من اشجار الزينه واشجار مثمرة لخدمة القطاع واظهار المظهر الجمالى والحضارى لقطاع الامن المركزى .

تشجير مطار الغردقه الدولى ومطار شرم الشيخ الدولى بعدد 7000 شجرة (3500 شجرة لكل مطار) لاظهار المطار بالمظهر اللائق والمشرف وكذلك خفض الانبعاثات .

تدريب العاملين ببنك وفا ايجيبت حول أهمية التشجير وذلك بمشتل الوزارة ، وزراعه 500 شجرة بمشتل البنك

رفع كفاءة مشتل الوزارة بالقاهرة الجديدة

مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى

المكون الأول: تعزيز إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة

يدعم هذا المكون تنفيذ 6 أنشطة رئيسية ، تم من خلاله تنفيذ عددمنالانشطة خلال عام2023 :

-إعداد وتحديث خطط العمل لسنة 2023 - 2026

-تنفيذ ورشة عمل لتدشين البدء في إعداد خطـة للإدارة المتكاملة للمنـاخ وجودة الهـواء (IC-AQMP) .

-طرح مناقصة دولية لتنفيذ "إعـداد خطـة للإدارة المتكاملة للمنـاخ وجودة الهـواء (IC-AQMP)"، وجارى حالياً تقييم العروض الفنية للجهات الإستشارية التى تقدمت بعروض.

- التعاقد مع معهد قبرص "The Cyprus Institute" لتنفيذ كل من النشاط الأول الخاص بـ "إنشاء شبكة لرصد ملوثات المناخ قصيرة الأجل وغازات الاحتباس الحراري" والنشاط السادس "تقديم الدعم الفني لشبكة جهاز شئون البيئة الخاصة برصد وتنسيب الملوثات لمصادرها والمطورة حديثاً، والتحاليل الكيميائية التي يقوم بها جهاز شئون البيئة / جامعة القاهرة".

المكون الثانى: دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى

ترتكز أنشطة المكون الثاني في "دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى"، ويجري تنفيذه من خلال الاستشاري الذي يتكون من اتحاد شركات كيمونكس مصر وشركة كوفي COWI A/Sوقد قام المكون بتنفيذ عدد من الأنشطة خلال عام 2023 أهمها

- طرح وإرساء مناقصة تنفيذ أعمال البنية التحتية لمرفق إدارة المخلفات المتكاملة بمدينة العاشرمن رمضان على شركة الشمس للمقاولات.

- إجراء المسوحات البيئية للقطاع الصناعي بمنطقة العكرشة بمحافظة القليوبية لإجراء التطوير البيئي لها.

- إستكمال الدراسات الخاصة بأنشطة مخلفات البناء والهدم والمخلفات الخطرة و الطبية .

- إنهاء الدراسات الفنية ودراسة الجدوى الخاصة بالغلق الآمن لمدفن أبو زعبل للنفايات الصلبة بمحافظة القليوبية، حيث تم إعداد كراسة الشروط الخاصة بالتعاقد مع إحدى الشركات لإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لإغلاق المدفن .

- الإنتهاء من دراسة الجدوى والنموذج المالي المقترح لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القليوبية.

- التعاقد مع شركة استشارية لإجراء مراجعة لمنظومة إدارة مخلفات الرعاية الطبية بالمستشفيات الجامعية التي تم اختيارها للمشاركة في المشروع، وهي :مستشفى القصر العينى الفرنسي ومستشفى عين شمس التخصصي

المكون الثالث: خفض انبعاثات مركبات وسائل النقل العام

يرتكز المكون الثالث في مشروع تجريبي للحافلات الكهربائية (100 حافلة) لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة، يجري تنفيذه من خلال الإستشاري الذي يتكون من اتحاد شركات بين شركة "سيتيك" وشركة "شاكر جروب للاستشارات" وشركة "مواصلة للقاهرة"، وبالتعاون مع ووزارة البيئة وقد قام المكون خلال عام 2023 بتنفيذ مايلى :

- إنهاء الدراسات متعددة المعايير ، والتي تضمنت دراسة عدد 19 جراج و78 خط لحافلات نقل الركاب بهيئة النقل العام، وتم التوصية بأفضل 5 جراجات منها لتنفيذ المشروع (إمبابة، بدر، البساتين، فم الخليج، المظلات) وفقاً لمعايير مختلفة.

- اختيار جراج حافلات هيئة النقل العام في منطقة الأميرية ليتم تحويله إلى جراج للحافلات التي تعمل بالطاقة الكهربائية. وجاري حالياً بحث إمكانيات توفير القدرة الكهربائية المطلوبة والدراسات ذات الصلة بتطوير البنية التحتية للجراج والتكاليف الخاصة بذلك.

- تقييم وتحليل البدائل المقترحة لقياس كلا من انبعاثات الجسيمات الصلبة أقل من 2.5 ميكروميتر وانبعاثات الكربون الأسود الناتجة عن احتراق الوقود أثناء تشغيل حافلات الديزل، والتوصية بالبديل الأمثل "تركيب نظام مراقبة الانبعاثات المحمول على الحافلات المختارة"

المكون الرابع: تعزيز القدرات والتغير السلوكي والتواصل

قام المكون الرابع بتنفيذ مجموعة من الانشطة خلال عام2023 تضمنت ما يلى :

- إعداد ورشة عمل عن "تدريب علم السلوك"، مقدمة من قبل فريق العلوم السلوكية بالبنك الدولي، لتطبيق مبادئ العلوم السلوكية وأدواتها لمواجهة تحدي السياسات المختار.

- الانتهاء من إعداد المواد والتصاميم الإعلامية لرسائل المشروع.

- تنفيذ مجموعة من اللقاءات التشاوريةمع الجهات المعنية بالمشروع لتعريفهم بالمتطلبات البيئية والاجتماعية الخاصة بالمشروع.

- تنفيذ عدد من جلسات الاستماع مع جامعي المخلفات بالقليوبية للتعرف على ارائهم ومخاوفهم فيما يخص تطوير منظومة ادارة المخلفات الصلبة بمحافظة القليوبية واخدها فى الاعتبار قدر الامكان

المكون الخامس: إدارة المشروع ورصده وتقييمه (9.8 مليون دولار أمريكي)

- يدعم هذا المكون تعزيز القدرات التشغيلية والائتمانية والفنية لوحدة تنسيق المشروع بغرض التنفيذ والتنسيق والإشراف والإدارة العامة للمشروع، بما يشمل الرصد والتقييم وتنفيذ المراجعة الخارجية وخطة إشراك المعنيين بالأمر والإبلاغ عن أنشطة المشروع ونتائجه وقد قام المكون خلال عام2023 بعددمنالاعمال منها :

إعداد دليل تشغيل المشروع الذي يتكون من ثلاث أجزاء: المشتريات والإدارة المالية، المتابعة والتقييم، الترتيبات المؤسسية والتنفيذية.

إعداد الميزانيات التقديرية والفعلية وتقديم التقارير المالية للجهة المانحة أو الجهات التخطيطية والأجهزة الرقابية المختلفة في الدولة.

وضع منظومة لادارة شكاوى جميع العاملين على المشروع وتفعيلها.

اعداد منظومة لادارة شكاوى اصحاب المصلحة فى نطاق المشروع (القاهرة الكبرى) وتفعيلها

المكون السادس: تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الطبية لتقليل إنبعاثات المركبات العضوية الثابتة الغير مقصودة (UPOPs)(تمويل إضافي - منحة من مرفق البيئة العالمي بقيمة 9.13 مليون دولار)

تم إعتماد المكون السادس الخاصة بتحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الطبية وجاري البدء في التنفيذ.

برنامج فحص أتوبيسات هيئة النقل العام: -

تنفيذ برنامج سنوي لفحص جميع الأتوبيسات التابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة ،حيث تم فحص عدد (18) جراج بواقع (978) أتوبيس،وتبين مخالفة (315) أتوبيس منها، كما تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعهم البيئية وإعادةالفحص مرةأخرى، وتنفيذبرنامج لفحص أسطولأ توبيسات شركات النقل الجماعي بإجمالى (579)

متابعة تنفيذ خطة الوزارة لإحلال وتجديد الأتوبيسات القديمة المتهالكة التي تجاوزت أعمارها التشغيلية 20 عام بأتوبيسات جديدة ،مع متابعة خطة الهيئه لإحلال بعض الأتوبيسات بمحركات تعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من الديزل.

جهودمواجهة نوبات تلوث الهواءالحادة ٢٠٢٣

بذلت وزارة البيئة جهودا كبيرة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل السيطرةعلى ظاهرة السحابةالسوداء، حيث تم خلال هذاالعام مايلى:

- تجميع ما يقرب من٢.٨٥٠مليون طن قش الأرز.

- تجميع١٩٥ ألف فدان من مخلفات حطب الذرة الشامية،٦٤ ألف فدان من مخلفات حطب الذرةالرفيعة من إجمالى المساحةالمنزرعة بمحافظةأسيوط .

- تكثيف حملات فحص عوادم المركبات خلال المنظومة للتقليل قدرالإمكان منالانبعاثات الملوثة للهواء،حيث وصل إجمالي عددالمركبات التي تم فحصها بالتعاون مع وزارة الداخلية٧١٥٣ مركبة،تم خلالها ضبط٨٤٩ مركبة مخالفة واتخاذالإجراءات القانونية حيالها.

- التفتيش على مايقرب من٢٩٦٥ منشأة صغرى تنوعت مابين مكمورة فحم،مسبك،مصنع طوب أخرى،كماتم التفتيش على عدد ١٠٦منشأة كبرى .

- متابعة تنفيذ قرارات السادةالمحافظين بغلق المنشآت الملوثة خلال لفترات نوباتت تلوث الهواءالحادة.

تنفيذعدد٣٩٠٠نشاط توعوى وولقاءات مباشرة واجتماعات،حيث يعدمحورالتوعية من أهم العوامل التي ساهمت بشكل غيرمباشرفي إنجاح منظومة نوبات تلوث الهواء الحادة