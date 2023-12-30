السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ سوهاج يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الميلادي الجديد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024م. 

 

 جاء فيها : " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة سوهاج أرسل إليكم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة لسفينة الوطن " .

 

كما أرسل المحافظ برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء والمحافظين، وكبار شخصيات الدولة، داعيا الله ان ينعم على مصر بمزيد من الأمن والاستقرار.


 

وفي ذات السياق هنأ اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الشعب المصري عامة، وأبناء وأهالي سوهاج بصفة خاصة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ٢٠٢٤ م .


 

وقال محافظ سوهاج: "شعب سوهاج العظيم، أتقدم اليكم باسمي آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يكون عام رخاء وخير للمصريين، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل القيادة الوطنية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

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