حصاد 2023| مصر تستكمل دورها الريادي من COP27 إلى COP28

بذلت مصرجهودا حثيثة في مجال البيئة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، في التحول الذي شهده قطاع البيئة في مصر بدعم من القيادة السياسية التي وضعت ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال دمج حقيقي للبعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ورفع الوعى البيئى لدى قطاعات الشعب.

وبعد نجاح مصر في استضافة ورئاسة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP27، شهد عام 2023 مسارا مليئا بالجهود والاجرءات الواعدة للبناء على نتائج ومخرجات موتمر المناخ COP27، وصولا إلى مؤتمر المناخ COP28 بتعاون حثيث مع رئاسته، لتحقيق أهداف طموحة تدفع أجندة العمل المناخي، حيث شاركت الدكتورةياسمين فؤاد وزيرةالبيئة المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمرالمناخCOP27 فيمؤتمرالمناخ COP28،الذي أقيم بدولةالإمارات العربية المتحدة،خلال الفترة من 30 نوفمبرحتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة اكسبودبي بحضور ممثلي ١٩٧ دولة، وشهدت المشاركة:

تسليم مصررئاسة المؤتمرإلى دولة الإمارات

مشاركة مصر بجناح رسمي في المؤتمر كان ثريا بمشاركات الحكومة والقطاع الخاص والشباب والمجتمع البحثي، وقدم مجموعة من الرسائل التي تعكس مبادئ المسئولية المشتركة والشمولية في العمل المناخي.

ألقت وزيرة البيئة نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية كلمة مصر في الحدث رفيع المستوى لعملية الحصر العالمي للمناخ حول وسائل دعم التنفيذ بالمؤتمر.

شاركت وزيرة البيئة في أول مائدة مستديرة وزارية رفيعة المستوى حول الانتقال العادلتفعيلاً لتوصيات مؤتمر المناخ COP27.

ترأست وزيرة البيئة ونظيرتها الألمانية جلسة تسريع الشراكة لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT.

شاركت فى الحدث الجانبي للتواءم بين مبادرتي الرئاستين المصرية والاماراتية لمؤتمري COP27 وCOP28 "المخلفات 50 بحلول 2050 لافريقيا" ومبادرة الرئاسة الإماراتية "المخلفات إلى صفر انبعاثات".

شاركت فى جلسة نقاشية حول تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود وتوطين استراتيجيات التكيف التي نظمتها نظمها شبكة "رائد" أحد مؤسسات المجتمع المدني بالجناح المصري.

المشاركة فى إحتفالية الأعضاء الجدد بالقائمة الخضراء للإتحاد الدولي لصون الطبيعة.

المشاركة فى الإجتماع الوزارى " القيادة المتكاملة لتنفيذ خطة عمل المناخ والتنوع البيولوجي لعام 2030"

نظمت وزارة البيئة حدثًا جانبيًا بالجناح المصري، تحت عنوان الإجراءات الوطنية المتبعة لتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وحماية الموارد لطبيعية والطيور المهاجرة بهذه المشروعات

القيادة المشتركة مع نظيرها الكندي لمفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ:

كانت وزيرة البيئة قد تم اختيارها من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP28، للرئاسة المشتركة مع نظيرها ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ "نقل التكنولوجيا -بناء القدرات".

أدارت الوزيرة مع نظيرها الكندي الحوار الوزاري رفيع المستوى لعام ٢٠٢٣ حول الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ للوصول لاتفاق حوله قبل ٢٠٢٥ يلبي احتياجات الدول النامية.

استكملت الوزيرة مع نظيرها الكندي ادارة المفاوضات حول تمويل المناخ، والتي بدأت قبل انعقاد المؤتمر بثلاثة أشهر لاستطلاع آراء ومواقف الدول الأطراف حول موضوعات تمويل المناخ للوصول لتوافقات حولها ووضعها في إعلان مؤتمر المناخ COP28.

توقيع اتفاقيات

وقعت وزيرة البيئة اتفاقية إنشاء واستضافة مصر لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ.

شهدت توقيع عقد شراكة بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وشركة "بيئة" للحلول المتكاملة لتدوير المخلفات.

اللقاءات الثنائية:

عقدت الوزيرة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كل من الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر العالمية لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى. التقت وزيرة البيئة بوفد المفاوضين المصريين الشباب الأول المشارك في المؤتمر.

"اتفاق الإمارات"

عكست مخرجات اتفاق الامارات حجم أهمية مخرجات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ العام الماضي، والتي وضعت أساس قوي لها ، حيث تضمن:

تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم اطلاقه في مؤتمر المناخ COP27، تعبئة موارد كبيرة له.

اطلاق صندوق "ألتيرّا" للاستثمار المناخي، حشد تعهدات تمويلية جديدة بحوالي ٨٥ مليار دولار.

تعبئة موارد مالية لصندوق المناخ الأخضر.

اعتماد التقييم العالمى لتغير المناخ ٢٠٢٣.

تعزيز الرابطة بين التنوع البيولوجي والمناخ، انطلاقا من يوم التنوع البيولوجي في COP27 إلى يوم الطبيعة في COP28، تسريع العمل بالمبادرة المصرية العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT.

تقديم خطة عمل للحفاظ على تحقيق هدف ١.٥ درجة مئوية.

وضع هدف لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة، إلى جانب إصدار عدد من الإعلانات الخاصة بالزراعة والغذاء والصحة.