ختام فعاليات الدورة التدريبة على أعمال صحة البيئة بالدقهلية

اختتمت اليوم بمديرية الصحة بالدقهلية فعاليات الدورة التدريبة على أعمال صحة البيئة ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

استهدفت الدورة رفع كفاءة المراقبين الصحيين حديثي التخرج وتدريبهم على أعمال صحة البيئة و الرقابة على مياه الشرب والغسيل الكلوى وإلى جانب معايير الرقابة على أعمال الصرف الصحى والصناعي و المرافق.

شارك بالدورة نحو 65 مراقباً صحياً من 18 إدارة صحية تابعة حيث تولى التدريب الدكتور أحمد المكاوى مدير إدارة صحة البيئة بالمديرية علاوة على مراقبي أوائل صحة البيئة بالمديرية.

وقال الدكتور أحمد المكاوى مدير إدارة صحة البيئة بالدقهلية.إن الدورة تناولت التدريب على الطريقة الصحيحة لسحب عينات مياة الشرب طبقاً للمعايير الواردة من وزارة الصحة وكيفية المرور على محطات مياة الشرب و الغسيل الكلوى و حمامات السباحة ومحطات معالجة الصرف الصحى فضلاً عن كيفية فحص الشكاوى والإجراءات المتخذة حيالها.

وذلك فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة برفع كفاءة مختلف الكوادر فى القطاع الطبى.