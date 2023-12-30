موعد مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

يتقابل فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب أمام نظيره البنك الأهلي عصر اليوم، في المباراة التى تجمعهما على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 11 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل فريق البنك الأهلى مباراة اليوم محتلا المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط جمعها من لعب 10 مباريات منذ انطلاق البطولة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر فى جدول الترتيب برصيد 7 نقاط بعدما لعب 9 لقاءات.



موعد مباراة البنك الأهلي ضد المقاولون في الدوري المصري

وتقام مباراة البنك الأهلي والمقاولون في تمام الرابعة عصر اليوم السبت باستاد السلام ضمن الجولة الـ 11 لبطولة الدوري.



القنوات الناقلة لمباراة المقاولون العرب والبنك الاهلي في الدوري

وتذاع مباراة البنك الأهلي ونظيره المقاولون العرب عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز وتبث لقاءات البطولة عبر شاشتها أون تايم شبورت 1ـ أون تايم سبورت 2 بشكل حصري.