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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل وموعد العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني"

أحمد العوضي
أحمد العوضي

يستعد أبطال فيلم "الإسكندراني" للنجم أحمد العوضي، للإحتفال بالعرض الخاص يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 2 يناير، في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

وكان حقق البرومو الرسمي لفيلم الإسكندراني، 22 مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط من طرحه على  مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الرقم الذي يعد قياسيًا .

 

تفاصيل فيلم الإسكندراني

 ويشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، نشر الفنان أحمد العوضي البرومو التشويقي للفيلم، حيث حصد العمل على 16 مليون مشاهدة، عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر فيلم الإسكندراني أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، لذلك يترقب طرحه العديد من جمهور الفنان، لرؤيته سينمائيًا كما أبدعهم دراميًا خلال السنوات الماضية في مواسم رمضان بشخصيات الخديوي والكوماندا وغيرهم ممن حقق نجاحا كبيرًا.

ويشارك في فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

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