مدير مركز إعداد القادة بجامعة بنها: هدفنا رفع الوعي التثقيفي للطلاب

قال الدكتور إبراهيم راجح المشرف العام على مركز إعداد القادة بجامعة بنها انه تم أعداد سلسلة من الأهداف المستقبلية للإرتقاء بالمركز تنفيذا لتوجيهات الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتحت أشراف المشرف العام للمركز ونائبه الدكتور احمد نجيب نائب مدير مركز أعداد القادة بالجامعة .

وأشار إلى انه يتم حاليا العمل على توسيع قاعدة المشاركة من الطلاب لشمول عامة الكليات وذلك عن طريق الوصول للكليات لعمل دورات عامة ومتخصصة داخل كل كلية حسب رغبات طلابها حيث يبلغ عدد طلاب الجامعة نحو 120 ألف طالب و8000 عضو هيئة تدريس و7000 موظف بالجهاز الإداري في 16 كلية ومعهد .

أضاف إلى انه يتم العمل على تنظيم دورات للجهاز الادارى داخل الجامعة طبقا للتنوع والتخصص سواء في مجالات شئون الطلاب والدراسات العليا وشئون هيئة التدريس .

أيضا الخروج إلى المجتمع الخارجي للأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية وعمل بروتوكولات تعاون وتفاهم مع بعض الهيئات .

عقب بقوله انه يتم حاليا التجهيز لعمل معمل حاسب إلى ومعمل صوتيات لعمل دورات في مختلف اللغات الأجنبية طبقا للأعداد المتوفرة

أكد راجح أن البرامج التي يقدمها مركز أعداد القادة تستهدف الاستثمار في العقول والقدرات الطلابية والجهاز الإداري بالجامعة والمحافظة بما ينعكس على الوطن ويرتقي به .

أضاف بقوله أن الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنتهج نهجا واضحا للعالم كونه أن مصر ستظل في الصدارة علميا وفكريا وثقافيا وحضاريا بفضل جهود وقدرات أبنائها المخلصين.ومشيدا بما تقدمه وزارة التعليم العالي وجامعة بنها ممثلة في رئيسها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة وجهود الدكتور أحمد نجيب نائب المشرف العام على مركز أعداد القادة بجامعة بنها .

يذكر إن مركز أعداد القادة بجامعة بنها برئاسة الدكتور إبراهيم راجح المشرف العام على المركز والدكتور احمد نجيب نائب المشرف العام قد انهي مؤخرا فعاليات برنامج أعداد القادة 3 والذي تضمن ندوات بعنوان قادة المستقبل وتمكين المرأة وتشكيل الرأي العام وندوات حول التفكير الأبداعى وذلك انطلاقاً من دور الجامعة في رفع الوعي التثقيفي للطلاب وتعريفهم بدورهم المجتمعي لخلق جيل أكثر وعياً .