مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت والقنوات الناقلة
تشهد أحداث اليوم الرياضية عدد من المواجهات المرتقبة في إطار منافسات الجولة الـ20 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2023/2024.
جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت 30 ديسمبر 2023
ـ لوتون تاون ضد تشيلسي – الساعة 2:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
ـ أستون فيلا ضد بيرنلي – الساعة 5 مساء beIN Sports HD
ـ كريستال بالاس ضد برينتفورد – الساعة 5 مساء beIN Sports HD
ـ مانشستر سيتي ضد شيفلد يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ـ وولفرهامبتون ضد إيفرتون – الساعة 5 مساء beIN Sports HD
ـ نوتينجهام فورست ضد مانشستر يونايتد- الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ويعتلي ليفربول صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 42، بينما يحل آرسنال في الوصافة برصيد 40 نقطة، ويأتي أستون فيلا في المركز الثالث ب 39 نقطة.
فيما يحل مانشستر سيتي في المركز الرابع ب 37 نقطة، وتوتنهام خامس الترتيب ب 36 نقطة، بينما يأتي وست هام يونايتد في المركز السادس ب 33 نقطة.
ترتيب جدول مسابقة الدوري الإنجليزي
1- ليفربول 42 نقطة
2- آرسنال 40 نقطة
3- أستون فيلا 39 نقطة
4- توتنهام هوتسبير 36 نقطة
5- مانشستر سيتي 34 نقطة
6- مانشستر يونايتد 31 نقطة
7- وست هام يونايتد 30 نقطة
8- نيوكاسل يونايتد 29 نقطة
9- برايتون 27 نقطة
10- بورنموث 25 نقطة
11- تشيلسي 22 نقطة
12- وولفرهامبتون 22 نقطة
13- فولهام 21 نقطة
14- برينتفورد 19 نقطة
15- كريستال بالاس 18 نقطة
16- نوتينغهام فورست 17 نقطة
17- إيفرتون 16 نقطة
18- لوتون تاون 15 نقطة
19- بيرنلي 11 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 9 نقاط