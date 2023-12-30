أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في أسواق البحيرة

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة ،بأسواق قري ومدن محافظة البحيرة،اليوم السبت الموافق 30من شهر ديسمبر2023،إنخفاضا طفيفا في أسعار البطاطس، حيث تراوحت مابين 10إلي 12جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار البصل مابين 22 إلي 36 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الطماطم 8إلي 10جنيها، بينما الكيلو.

وتراوحت أسعار القلقاس مابين 20 إلي 25جنيها للكيلو وتراوحت أسعار الخيار مابين 10 إلي 12جنيها للكيلو، والفلفل البلدي مابين 18إلي 22جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الفلفل ألوان مابين 30إلي 35 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الليمون مابين 8إلي 10جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الباذنجان الأبيض مابين 5إلي 8 جنيهات للكيلو ، بينما تراوحت أسعار الباذنجان الأسود مابين 4إلي 6جنيهات للكيلو ،وتراوحت أسعار البامية مابين 30إلي 35جنيها للكيلو

كما تراوحت أسعار الملوخية مابين 8إلي 10جنيهات للكيلو ،وتراوحت أسعار الثوم البلدي مابين 30إلي 35جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجزر الأصفر مابين 10 إلي 12 جنيها.

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار البرتقال مابين 10إلي 12 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعاراليوسفي مابين 12إلي 15جنيها للكيلو ,وأسعار المانجو مابين 40إلي 45جنيها ، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 40إلي 50جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الموز مابين 14إلي 18جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 25إلي 35جنيها للكيلو .